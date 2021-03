Campeonato Cearense: a origem de tudo

A disputa local sempre me empolgou. Sou saudosista, de carteirinha. Hoje começa a fase do certame estadual na qual Fortaleza e Ceará passam a ter participação. Um início diferente porque em praças fora de Fortaleza. Novos tempos. Novos horários. Aí começo a viajar pela saudade. Os certames nas décadas de 1950 e 1960 tinham festivo Torneio Início, com direito a desfile dos clubes, banda de música e todo tipo de animação. Jogos de meia hora, intervalo aos 15 minutos. Se terminasse empate, havia a decisão por pênaltis. O evento terminava já à noite. Hoje o cenário está dividido. No Mirandão, Crato x Icasa; no Domingão, Atlético x Fortaleza; no Franzé Morais, Ferroviário x Ceará, no João Ronaldo, Pacajus x Caucaia. Tudo espalhado que nem dados em jogo de bozó. Não gostaria que fosse assim, mas as circunstâncias emergenciais prevalecem em nome da segurança sanitária. E é mesmo por isso que outros são os cenários, outras as recomendações. De estádios lotados a estádios vazios. É difícil opinar sobre a produção das equipes nestes tempos de coronavírus. Jogos no mesmo horário e em estádios diferentes. Um olho no peixe, o outro no gato... Seriam necessários mais dois olhos.

Sucesso

No ano passado, Jacaré estava no Caucaia. Fez doze jogos e marcou seis gols pela Raposa. Jamais imaginou que teria tamanha oportunidade no Ceará. Quem sabe aproveitar o certame estadual pode abrir horizontes. Foi assim com Jacaré no Caucaia. Foi assim com Cleber no Barbalha.

Salto

O mais importante nesses dois atletas do Ceará foi a personalidade que tiveram para enfrentar desafios bem superiores. Clebão tinha até melô no Barbalha. Fez da Copa do Nordeste do ano passado o trampolim para saltos mais altos. O Campeonato Cearense revela jogadores, sim.

Pesquisa

Na pesquisa futebolística, Eugênio Fonseca é um dos herdeiros dos saudosos Airton Fontenele e Alfredo Sampaio. Eugênio está precisando de informações sobre o atacante Bebeto, campeão pelo Ceará em 1957 e 1958. Quer saber o nome completo e onde reside. Aguarda resposta.

Pílulas

Ficou difícil a permanência de Paulão no Fortaleza. Os valores estão bem acima do esperado pelo clube. Na parte financeira, o Leão trabalha com muita responsabilidade. A diretoria entende que a atual crise econômica, decorrente da crise sanitária, não permite aventuras. Logo...