As multifaces do Corinthians

O próximo adversário do Fortaleza é um dos times mais queridos do Brasil. Tem história. Mesmo assim está na zona de rebaixamento da Série A: 17º, com apenas 22 pontos em 23 rodadas. Mas é o Corinthians que está na Copa do Brasil. É o Corinthians que está na Sula.

Então é bom prestar muita atenção no serviço. O Fortaleza terá de enfrentar o Corinthians três vezes. Amanhã, às 16 horas, no Castelão, começa o primeiro desafio. Esqueçam que o Corinthians está na zona de rebaixamento. Lembrem sempre: é o Corinthians.

Encarem o Timão com todo o respeito que a tradição corinthiana merece. Os times que têm história são perigosos, independentemente das condições do momento. Basta lembrar a situação do Vasco. Em meio a tantos desacertos, eliminou da Copa do Brasil o Fortaleza.

O momento do Fortaleza é melhor. Não há o que discutir. Em casa tem feito valer a sua autoridade. No jogo de ida, no Estádio Néo Química, deu empate (0 x 0). Todo cuidado, pois, diante do visitante.

Show

No empate em São Paulo, jogo válido pela quinta rodada, no dia 4 de maio, o grande destaque foi o goleiro João Ricardo, o nome do jogo. Fez defesas extraordinárias. Mas é bom frisar que, depois dele, o destaque foi o goleiro do Corinthians, Carlos Miguel. Dá para ter uma ideia de como foi a partida lá.

Fase

A propósito, o goleiro João Ricardo há muito tempo vem tendo participações importantes no Fortaleza. Ele é muito seguro. Como qualquer goleiro, pode eventualmente tomar um gol fácil. Mas isso faz parte da exceção. Na maioria dos jogos, ele tem ótima participação.

Líder

Quem é o Novorizontino, atual líder da Série B nacional? É o mesmo que, no turno, foi derrotado pelo Ceará em casa, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. O Ceará aplicou uma goleada (0 x 3), com gols de Recalde, Barceló e Lucas Mugni. Foi a primeira vitória do Ceará na Série B em 2024.

Subida

Na sequência da competição, o Novorizontino teve uma subida gradual. Manteve o técnico Eduardo Baptista. Mantém uma invencibilidade de 12 jogos. Com méritos, assumiu a liderança. E agora vem para o jogo de volta com o Ceará. Lá está o meia Marlon, que teve boa passagem pelo Ceará e pelo Fortaleza.

Oscilação

Enquanto o Novorizontino encaixou uma sequência de resultados positivos, o Ceará oscilou demais. A esperança alvinegra está no fato de vir mostrando bons sinais na produção. Isso é fundamental, máxime quando a competição vai afunilando. Uma vitória sobre o líder deixará o Vozão com o moral lá em cima. A chance está aí.