Ceará brilha no Melhores do Ano da Globo

O fim do ano está chegando e com ele mais uma edição da premiação Melhores do Ano, da Rede Globo. Para a minha surpresa e completa felicidade, fui novamente indicado como Melhor Ator Coadjuvante. Isso quer dizer que, em breve, estarei no palco do Domingão com Huck e posso voltar para casa com um troféu na mala, mas há outros prêmios nesse balaio que estão mexendo ainda mais com meu coração.

São duas novelas, dois personagens e duas indicações ao prêmio na curta carreira televisiva. Sabe como os finalistas são indicados? Pelos próprios funcionários da casa. Perceber que meu trabalho me permite conhecer e ter trocas com tantas pessoas diferentes, queridas e talentosas enche meu peito de alegria. Saber que essas mesmas pessoas acreditam em mim dessa forma me faz ser todo gratidão.

Eis que recebo a notícia de que sou um dos finalistas. Meu coração já acelera, as mãos já tremem e os sintomas aumentam quando eu vejo meus “concorrentes”. Quanta honra estar ao lado do grande mestre Seu Osmar Prado, um gênio, uma entidade, que nos presenteou como o Velho do Rio. E o que dizer do meu parceiraço de cena, o maravilhoso Juliano Cazarré? O Bruta e o Flozô no Melhores do Ano é lindo de ver.

Como se não bastasse, meu Ceará brilha ainda mais no prêmio. Cine Holliúdy, série inspirada na obra de Halder Gomes, concorre na categoria de Melhor Série, com um elenco majestoso, cheio de cearenses, como Carri Costa, Solange Teixeira e Haroldo Guimarães.

Gosto muito da série, da cearensidade e do humor da obra e me diverti demais com os episódios e os personagens da cidade de Pitombas. É impossível terminar a temporada e não se pegar imitando o pilantra Olegário, de Matheus Nachtergaele, primoroso.

E não para por aí! Edmilson Filho concorre como Melhor Ator de Série por seu Francisgleydisson, o “cinemista” cearense, dono do Cine Holliúdy e sonhador incansável. E aqui, já puxo até a sardinha pra querida Luisa Arraes, que mesmo não sendo cearense, representou muito bem com sua Francisca, forte, vanguardista, destemida e teatral.

Fico feliz de ver o Ceará bem representado, mais ainda de saber que estamos entre os Melhores do Ano. Sou bairrista confesso, cearense com orgulho e entusiasta da arte nordestina. Torço muito para que cada vez mais de nós ganhemos reconhecimento. Agora é só contar com o público para votar aqui.

* Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil