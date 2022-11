Profana, Fa-tal, Estratosférica: pra sempre Gal.

É 9 de novembro de 2022. Estou em São Paulo, gravando uma nova série. Enquanto aguardava minha cena, passeava pelas redes sociais no celular, sentado no backstage. De repente, a notícia que ninguém queria dar e, sem dúvidas, a notícia que ninguém queria receber surge na minha tela.

Perdemos Gal Costa.

Escrevo esta coluna ainda com as mãos trêmulas, o coração na boca e a convicção de que não sei ao certo o que dizer desta, que foi uma das maiores artistas do Brasil, tamanha comoção.

Sinto agora um misto de profunda tristeza com o choque da notícia, um imenso pesar pela partida de uma voz única, mas também uma irreparável satisfação por ter a visto pessoalmente brilhar no palco de minha terra, em um show emocionante, em 2021. Uma emoção sem igual por poder fechar os olhos e lembrar de tantas vozes que cantavam em coro os seus sucessos, enquanto a veneravam.

Gal foi um furacão em minha vida, desde o primeiro momento que tive contato com sua obra. Por isso que pra mim foi tão importante homenageá-la no Domingão do Faustão, em minha participação no quadro Show dos Famosos em 2018. Cantei “Festa no Interior”, uma música de 1982 - ano que nasci - que ficou famosa em sua voz e tanto simbolizava a alegria da chuva no sertão de meus pais.

Depois de ser duramente criticado pelos jurados do programa, recebi um afago da própria estrela. Acho que nunca vou saber explicar o que senti ao ler isso.

Eita, Gal! Como faz pra ficar sem você? Como faz pra ficar sem a sua voz? Se belezas são coisas acesas por dentro, como lidar agora com todas essas tristezas? Como nos manter atentos e fortes para enfrentar o que virá?

Ah, Gal, tudo em volta está deserto e não, nada me parece certo agora. Mas sigo acreditando que você, sua estrela e sua música seguirão fa-tais, a todo vapor, profanas, pra fora e acima da manada. Sempre estratosférica!

Que o Orum receba essa filha de Obaluaê com todo o amor que ela merece.

Com carinho,

um grande fã.

* Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor