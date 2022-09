Pecém retoma exportação de frutas para Espanha e Itália com carga de 1,3 mil toneladas nesta quarta

O Porto do Pecém retomou nesta quarta-feira (28) a exportação de frutas para os portos do mar Mediterrâneo, focando nos mercados da Espanha e da Itália. A linha é operada pela companhia de navegação europeia MSC (Mediterranean Shipping Company).

Além de atender aos principais portos do Mediterrâneo, o serviço é também o único que possibilita a exportação de frutas entre um terminal do nordeste brasileiro e portos da Itália. Desde o início da manhã desta quarta, estão sendo embarcados 1.300 toneladas de melão, melancia, manga e uva produzidos nos estados Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia.

Ao todo, serão embarcados 51 contêineres de 40 pés ou ainda 102 TEU´s (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés).

A manutenção do serviço foi celebrada pelo gerente de negócios portuários do Complexo do Pecém, Raul Viana.

“Estamos muito satisfeitos com a manutenção, pelo quarto ano seguido, desse serviço que conecta o Pecém diretamente com portos da Espanha e Itália. É um esforço em conjunto da autoridade portuária, da companhia de navegação e dos clientes que nos permite seguir com esse serviço, mesmo em meio as adversidades e gargalos logísticos enfrentados globalmente”, disse.

Detalhes e destinos da linha

Las Palmas/Espanha (6 dias)

Valência/Espanha (9 dias)

Barcelona/Espanha (11 dias)

Genova/Itália (14 dias)

Livorno/Itália (15 dias)

Mercado no Oriente Médio

Daniel Soares, gerente da filial MSC Fortaleza, ainda destacou que a operação pode servir como ponte para os mercados no Oriente Médio.

“Nesse serviço que parte do Pecém temos também a possibilidade de transbordo das frutas para o Oriente Médio. A partir de uma conexão no porto de Barcelona, na Espanha, é possível transbordar, enviar as frutas produzidas aqui na região nordeste do Brasil para os portos de King Abdullah, na Arábia Saudita, e Jebel Ali, nos Emirados Árabes. É um serviço que dá vazão direta à fruticultura brasileira”, disse.