Gratuidades no transporte e benefícios para morar no Centro: demandas do comércio para Elmano

Passagem de graça das linhas de ônibus que levam ao Centro de Fortaleza e mais incentivos fiscais para quem for morar no bairro. Essas são algumas das pautas defendidas pelo comércio como prioridades e que foram apresentadas ao governador eleito Elmano de Freitas nesta segunda-feira (21), em reunião na Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).

A lista de pleitos, apresentada por um grupo de empresários do setor contou ainda com um pedido para impulsionar o turismo de Fortaleza, focando na atração de novos clientes para as lojas do Centro; incentivos fiscais para as construtoras que forem operar no bairro; além da efetivação da unidade do Vapt Vupt na avenida Senador Pompeu.

As demandas, segundo o presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, serão importantes para reforçar a economia nessa região da Capital, mas também deve ser importante para recuperar as perdas de arrecadação do Governo do Estado por conta da redução de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

"A nossa pauta é extensa. Primeiro, precisamos da efetivação do Vapt Vupt no Centro de Fortaleza. Já se sabe onde vai funcionar, mas é preciso efetivar, considerando que é um órgão que atrai muitas pessoas. Outra questão é a moradia para pessoas no Centro, seja para servidores públicos ou para comerciantes, para que mais pessoas possam morar aqui. Também vamos falar do Bilhete Único para as pessoas que vêm para cá, com uma parceria com a Prefeitura para que as pessoas não paguem passagem entre 9h e 16h. Além disso, vamos conversar sobre uma nova reforma da Praça do Ferreira", disse.

"Essas melhorias ainda podem recuperar a receita perdida para o Estado com a redução de ICMS em energia e combustíveis", disse Assis.

Confira os pleitos do comércio junto ao Governo do Estado:

Gratuidade no transporte público para quem vai ao Centro (ônibus e metrô

Efetivação do Vapt Vupt

Impulsão do turismo em Fortaleza

Criação de novos incentivos para quem for morar no Centro

Incentivos para construtoras com obras no Centro

Parceria com a Prefeitura para reforma na Praça do Ferreira

Criação de novos programas de crédito para o setor

Novos moradores

Sobre a iniciativa de aumentar o número de moradores no Centro, Elmano afirmou que o Governo já vem trabalhando projetos para aumentar o adensamento populacional em áreas próximas às estações do metrô, o que poderia aumentar o fluxo de pessoas no modal e no Centro da cidade.

O governador eleito também destacou haver projetos visando atrair pessoas de faixas de renda mais elevadas para morar na região, e que os servidores públicos poderiam ser parte desse "público-alvo".

No entanto, esses projetos ainda precisam ser discutidos com o Governo Federal, pois dependeriam de mudanças no Minha Casa Minha Vida e de um diálogo com a Prefeitura de Fortaleza.

Passagens gratuitas

As passagens gratuitas para o Centro, contudo, não deverão acontecer nos primeiros meses do próximo governo. Segundo Elmano, a prioridade deverá ser cumprir a proposta de campanha de dar gratuidades a quem vem de outros municípios da Região Metropolitana de Fortaleza para a Capital.

Elmano, contudo, não descartou a ideia, e disse já haver estudos e cálculos de impacto financeiros para medida, que beneficiaria passageiros de pelo menos 12 linhas de ônibus.

"Temos um acordo e vamos conversar com a Prefeitura, mas falta definir quando isso vai acontecer, mas primeiro vamos resolver o transporte para a Região Metropolitana. Avançaremos nisso, mas é uma questão de tempo ainda", disse Elmano.

"É muito importante ouvir, até para compreender os desafios do setor e entender como o Estado pode construir para que os empresários possam continuar investindo e gerando empregos, favorecendo uma melhoria", completou.

Crédito para a economia

O próximo governador do Ceará ainda destacou estar trabalhando em uma parceria com o Banco do Nordeste para o fornecimento de crédito para a economia cearense. O foco não deverá ser exclusivamente o comércio, mas o setor também deverá ser beneficiado.

"Temos conversado em como ajudar na revitalização do Centro, temos conversado na área do crédito e devemos estruturar uma nova parceria com o Banco do Nordeste, além de iniciativas importantes na área do transporte. Temos construções a fazer, mas quero fazer isso dialogando com setor", disse Elmano.

"É para oferecer crédito e o comércio será beneficiário do que queremos. Já temos o início de uma agenda de fomento, e queremos expandir. Devemos ter projetos de lei na Assembleia para avançar a discussão com o Banco Central, para termos crédito específicos para jovens, mulheres e micro e pequenas empresas, até porque sabemos que o Governo Federal deve trabalhar um projeto nesse sentido", completou.