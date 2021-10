Enel inaugura nova subestação em Jaguaruana nesta terça (26)

A Enel Distribuição Ceará vai inaugurar uma nova subestação no Interior do Estado. A unidade está instalada em Jaguaruana, recebeu um investimento de R$ 15 milhões e deve proporcionar melhorias na qualidade do fornecimento de energia para a região.

Ao todo, a subestação deverá atender sete municípios e beneficiar mais 230 mil clientes localizados em Jaguaruana, Aracati, Fortim, Icapuí, Itaiçaba, Russas e Palhano.

Segundo a Enel, a instalação foi concluída no início deste mês e conta com uma capacidade de 6,25 MVA (megavoltampère).

A unidade é "completamente automatizada" e foi projetada para minimizar o impacto gerado para os clientes.

Ao todo, a Enel conta, atualmente, com 99 subestações no Interior no Estado.