EDP Brasil participará de primeiro leilão de hidrogênio verde ainda em 2023, projeta CEO

A EDP Brasil deverá participar do primeiro leilão para fornecimento de hidrogênio verde ainda em 2023. A informação foi confirmada pelo CEO da empresa, João Marques da Cruz, em entrevista exclusiva à coluna durante o evento de produção da primeira molécula do combustível no Ceará.

Inicialmente, o hidrogênio verde no Ceará será exportado para a Europa na forma de amônia, por questões logísticas.

João Marques da Cruz, CEO da EDP Brasil Nós temos intenção de participação esse ano de um projeto de grande dimensão aqui no Pecém em um leilão internacional, se esse projeto ganhar, há viabilidade econômica"

Escala do projeto

Sobre o escalonamento da planta no Ceará, João Marques projetou uma potência entre 50 megawatts (mW) e 100 mW no momento do certame internacional, que deverá ser realizado pelo governo da Alemanha.

"O leilão será organizado pela Alemanha, e o nosso projeto deverá ter entre 50 e 100 megawatts (mW). Ou seja, é um projeto talvez 30 ou 20 vezes superior a esse projeto-piloto", disse.

Atuação do Porto do Pecém

Sobre a cooperação com o Porto do Pecém, João Marques da Cruz comentou que os investimentos no terminal deverão acontecer e escalar simultaneamente aos novos projetos de hidrogênio verde no Ceará. Ele, contudo, destacou que o Porto ainda precisa receber reforços em infraestrutura para comportar as operações do setor nos próximos anos.

"Isso é como o ovo e a galinha. Quem nasceu primeiro? Nós temos que dotar o Porto do Pecém de estruturas que permitam a exportação. É evidente que os primeiros projetos não têm condições de pegar esse investimento todo, vai ser para outros projetos no futuro. Mas esses são pequenos pormenores, que, de forma conjunta, terão de ser resolvidas", disse.