Setor de Hidrogêneo Verde no Ceará tem apoio garantido de Elmano: 'conte com o que precisar'

O governador Elmano de Freitas (PT) sinalizou que irá gerar uma ambiência favorável para o Ceará receber investimentos do mercado de energias renováveis. A declaração foi dada durante o lançamento da 1ª planta de Hidrogênio Verde (H2V) do Estado, nesta quinta-feira (19), em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza.

"O setor privado do Ceará, do H2V, da energia renovável, conte com o que precisar do Governo do Ceará, para desenvolvermos esse setor e a economia cearense”, disse.

Elmano acrescentou ter “absoluta consciência” de que o Estado “tem contas equilibradas, com capacidade de investimento”, mas ponderou ser necessário “uma sinergia com o setor privado” para atrair players.

Segundo o governador, ele também já demonstrou o interesse às federações das Indústrias do Estado (Fiec) do Comércio de Bens Serviços e Turismo (Fecomércio-CE).

Pequenos produtores poderão entrar no mercado

Legenda: "O setor privado do Ceará, do H2V, da energia renovável, conte com o que precisar do Governo do Ceará", disse Elmano de Freitas Foto: Kid Junior

Elmano afirmou ainda querer ampliar a produção de energias renováveis no Estado, incluindo pequenos os produtores. Ele não citou, contudo, políticas públicas voltadas para a finalidade.

"Estamos diante de uma oportunidade de aumentar o Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará e de mudar de vez a vida de milhares e milhares de famílias de cearenses que são pobres, que não têm oportunidade. Produziremos Hidrogênio Verde com energia eólica e solar", enfatizou.

Elmano de Freitas Governador do Ceará Nós podemos ter grandes plataformas de energia solar, será muito importante pro nosso povo. Mas podemos ter pequenos produtores de energia solar. Isso significar tirar pessoas da extrema pobreza e fazer esse povo ter renda, ter riqueza”

1ª planta de Hidrogênio Verde (H2V) no Ceará

Nesta quinta-feira (19), a EDP, que atua em toda a cadeia do setor elétrico brasileiro, lançou a sua planta de produção de hidrogênio verde como parte do projeto de Pesquisa & Desenvolvimento Pecém H2V. O investimento foi de R$ 42 milhões, segundo a empresa.

O evento reuniu autoridades para oficializar a produção da primeira molécula de Hidrogênio Verde.

A planta é composta por uma usina solar com capacidade de 3 megawatts pico (MWp), para garantia de origem renovável, e um módulo eletrolisador de última geração para produção do combustível, com capacidade para produzir 250 Nm3/ do gás.

O que é o Hidrogênio Verde?

O hidrogênio já é um gás usado como fonte para transportes e para a indústria. As duas formas mais consumidas desse elemento químico são a marrom (gerado por carvão) e a cinza (gerado por metano).

Ambas são extremamente poluentes e vão de encontro à descarbonização da economia. Já a terceira é o H2V, produzido a partir de fontes renováveis.

A geração via energia eólica, solar ou de biomassa garante um processo limpo e sustentável para reduzir as emissões de gás carbônico de diversos setores econômicos que utilizam a substância.

Diferenciando-se dos demais, portanto, por não utilizar combustíveis fósseis (não renováveis) na sua produção.

Colaborou Bruna Damasceno.