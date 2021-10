Definição sobre festa pública de réveillon em Fortaleza deve sair até o fim de outubro

Próximo entrevistado do Diálogo Econômico, projeto de entrevistas sobre economia do Diário do Nordeste, o secretário do turismo da Capital, Alexandre Pereira, projetou que a definição sobre a festa de réveillon da Prefeitura de Fortaleza deverá ser anunciada até o final deste mês pelo prefeito Sarto Nogueira.

Segundo o secretário, as equipes da Prefeitura têm se reunido de forma constante e estão analisando todas as questões relacionadas aos cuidados para realização de eventos durante a pandemia do novo coronavírus.

Entre os aspectos analisados, está a cobertura vacinal em Fortaleza, que deverá chegar a 90% da população vacinável —considerando as duas doses — até o fim de novembro.

"O prefeito deu uma declaração muito bacana, de que, se tiver réveillon, vai ser com todos os protocolos. O prefeito está se reunindo e estamos conversando com toda a equipe. Eu acredito que até o final desse mês, o prefeito Sarto terá uma definição (sobre a festa)", comentou.

Apesar das discussões sobre o réveillon, Pereira também revelou que ainda não há discussões sobre a festa de Carnaval em 2022. A viabilidade do evento deverá depender do avanço do processo da vacinação e de outras questões sanitárias relacionadas à pandemia.

"A visão agora é só réveillon. E se tiver, será com todos os protocolos. Já estamos com 70% da população vacinável com d1 e d2, e até novembro teremos 90%", comentou.

Perfil do secretário

Alexandre Pereira é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), mestre em Administração Pública pela Universidade de Lisboa (Portugal), pós-graduado em Gestão Estratégica pelo Instituto Europeu de Administração e Negócios, na França, pós-graduado em Gestão Pública e Privada pela Universidade Federal do Ceará (UFC).