Cearense Soma Energia é vendida para o grupo Comerc-Vibra por R$ 20 milhões

A cearense Soma Energia, uma das maiores empresas de consultoria de soluções em energia do Nordeste, teve a compra confirmada pelo grupo Comerc-Vibra, que passará a ter a parcela majoritária das ações. Segundo apuração da coluna, a operação gira em torno de R$ 20 milhões e tem o foco de fortalecer a atuação das empresas na Região.

Segundo Paulo Siqueira, fundador e CEO da Soma Energia, a parceria com a Comerc-Vibra deverá ajudar a elevar, também, os níveis de competitividade e qualidade dos serviços nos próximos meses.

“Essa parceria com a Comerc se dá pelo trabalho sério e eficiente que viemos fazendo ao longo dos anos no Nordeste brasileiro, com gestão no mercado livre, eficiência energética, geração distribuída, assessoria regulatória, entre outros. A parceria com a Comerc nos permitirá agregar ainda mais valor às nossas soluções e representará um grande ganho competitivo em relação ao mercado de energia nordestino”, aponta Paulo Siqueira, fundador e CEO da Soma energia.

Atualmente, a Soma Energia conta com um portfólio de 110 clientes e cerca de 300 unidades consumidoras. Com a aquisição, o grupo Comerc-Vibra assimila todos esses contratos e salta para cerca de 300 clientes em todo o País.

Crescimento local

Além disso, a operação deverá ampliar a rede de negócios da Soma. De acordo com Antonio Camargo, diretor de novos negócios da Comerc, a intenção é aproveitar a "sinergia entre os negócios" para aumentar o potencial de atuação no Nordeste.

“Queremos levar todo o portfólio de serviços e soluções em energia e descarbonização para os clientes da Soma, aproveitar as sinergias entre os negócios e crescer no Nordeste, região com elevado potencial. Levaremos também o recém-lançado Comerc Impacta, ferramenta que auxiliará empresas a descarbonizarem seus negócios, encorpando o escopo do serviço e agregando valor aos clientes com soluções eficientes e sustentáveis”, disse Antonio Camargo.

A aquisição de compra da Soma, deverá elevar o market share da Comerc, considerando unidades consumidoras no mercado livre de energia, para cerca de 19%.

Integração de serviços

Para o CEO do grupo Comerc, com a operação, a Soma também deverá passar a ofertar novos serviços a partir das plataformas já disponibilizadas. Andre Dorf também confirmou que a aquisição deverá ajudar a ampliar a atuação do Grupo no Nordeste.

“Estamos atentos a diversas oportunidades de mercado, principalmente àquelas que possuam complementariedade com os nossos negócios e geografias. E este, claramente, foi o objetivo da Comerc ao se associar à Soma, tendo em vista que temos a maior plataforma de serviços e soluções em energia e descarbonização do Brasil, enquanto a Soma é uma das maiores gestoras da região Nordeste”, afirmou Dorf.