BNB busca parceria com BNDES para expandir recursos de financiamentos no Nordeste

O Banco do Nordeste está buscando fontes de recursos para garantir novos contratos de financiamento. Em uma das iniciativas, a instituição deverá negociar um acordo de participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como agente complementar nos projetos. A informação foi confirmada pelo presidente interino do BNB, José Gomes da Costa, durante evento de apresentação de resultados nesta sexta-feira (25).

A reunião entre os membros do BNB e do BNDES deve ocorrer no fim de março e discutir as condições de participação do banco nacional. Como o BNDES oferece condições diferentes de financiamento, com taxas um pouco mais elevadas, a participação do banco nacional deverá servir como opção de suporte aos empresários no Nordeste.

As condições ainda serão discutidas e não há previsão de ganho de volume de recursos a partir dessa nova parceria. Mas o objetivo é claro.

"Temos tratativas iniciais e devemos estar com a diretoria do BNDES na primeira quinzena de março para entender como será essa parceria. E confiamos muito nessa parceria, mas deveremos ter novos dados mais para o fim de março", completou Gomes da Costa.

Busca por novos recursos

Para o presidente do BNB, o volume de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) acaba limitando a demanda por crédito na Região por estar limitado à arrecadação do País. Por conta disso, o Banco vem trabalhando novas formas de atrair verbas e formas de otimizar os empréstimos aos interessados.

"Além de um fundo criado com recursos do banco, o BNDES tem retomado interações e tem sido voltado muito para o Nordeste, não só como financiador, mas como complementador de financiamentos que façamos, principalmente em infraestrutura, mas também com a disponibilização de cartas de fianças. O BNDES tem colocado à disposição", disse o presidente do BNB.