Banco do Nordeste estuda criar nova superintendência do agronegócio

O Banco do Nordeste (BNB) está estudando criar uma superintendência dedica para tratar dos assuntos do agronegócio em sua região de atuação. A iniciativa foi mencionada pelo presidente interino da instituição financeira, José Gomes Da Costa, durante evento nesta quinta-feira (24).

A medida serviria para melhorar o atendimento aos empresários do setor e aprimorar o fluxo de recursos financiados pelo Banco. Atualmente, Gomes da Costa afirmou que o BNB possui setores diferentes atendendo as empresas e as pessoas ligadas ao agronegócio, o que pode reduzir a produtividade da instituição.

"A gente tem hoje no BNB o agronegócio separada da agricultura familiar, que está em uma unidade do microcrédito, enquanto isso o agronegócio é atendido como CPF e CNPJ, um fica na área empresarial e outra no varejo, mas se juntarmos isso poderemos atender todo o agronegócio, do pequeno produtor às grandes corporações. Uma empresa pode ser atendida de uma forma e a pessoa, por questões ficais, da mesma empresa ser atendida em outro local", explicou.

Projeto em andamento

O projeto já está sendo estruturando internamente para ser enviado à análise da diretoria. A expectativa do presidente interino é que a nova superintendência já seja criada nos próximos 20 dias.

"Isso é uma medida que está sendo preparada para envio à diretoria e vamos decidir isso nos próximos dias, e espero que em 20 dias tenhamos essa medida implementada", disse Gomes da Costa.