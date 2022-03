Juazeiro do Norte precisa de um voo direto para Brasília

O aeroporto Orlando Bezerra de Menezes está se recuperando dos dois baques sofridos nos últimos anos: a recuperação judicial da Avianca, que causou cancelamento de vários voos, e a pandemia, com queda brusca na venda de passagens. Os principais destinos foram recuperados. É possível ir direto para Campinas (SP), Fortaleza, Guarulhos (SP) e Recife. Mas ainda há um destino que precisa ser recuperado: Brasília.

Em janeiro deste ano, o crescimento no aeroporto de Juazeiro do Norte foi de 22,8% no número de pousos e decolagens em relação ao mesmo período do ano passado. O avanço no número de passageiros foi ainda maior: 43,2%. Foram transportadas mais de 54 mil pessoas em janeiro de 2022.

O engenheiro mecânico aeronáutico José Roberto Celestino afirma que o número coloca Juazeiro do Norte como o 33º aeroporto mais movimentado do Brasil: "O 1º é Guarulhos [SP]. O 10º é Fortaleza. Juazeiro do Norte é o 33º. Estamos acima de capitais como Palmas [TO], grande capital do agronegócio, Boa Vista [RR] e Rio Branco [AC]."

Celestino ainda traz um dado curioso. O aeroporto de Juazeiro do Norte tem mais movimento do que o de outros centros industriais localizados no interior. É o caso de Londrina e Maringá, que ficam no Paraná, e também de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, que ficam em São Paulo. Este último município, inclusive, é sede de companhia área, a VoePass.

Ou seja, Juazeiro do Norte sequer tem a própria empresa de aviação, mas supera em movimento uma que tem. E a resposta está na localização estratégica do Cariri. Equidistante das capitais do Nordeste, o aeroporto Orlando Bezerra de Menezes acaba sendo a melhor opção para moradores da Metade Sul do Ceará e também do sertão de três estados vizinhos: Paraíba, Piauí, Pernambuco.

Veja dois exemplos: quem mora em Sousa (PB) fica a 168km de Juazeiro do Norte e a 308km de Campina Grande, onde fica o aeroporto paraibano mais próximo; quem mora em Ouricuri (PE) enfrenta 141km de rodovia até o Juazeiro do Norte, menos do que os 216km até o aeroporto de Petrolina.

Juazeiro do Norte virou centro de conexões entre transporte aéreo e transporte rodoviário para quem precisa ir a cidades do sertão nordestino. Hoje operam aqui as companhias Azul, Gol, Latam e VoePass.

Só falta voo para BSB

É preciso aumentar o número de destinos. Um voo direto para a Capital Federal é a última da época da Avianca que está faltando ser recuperada. "Importante para conexão para as regiões Centro-Oeste e Norte. Barateia muito [o preço da passagem]", afirma Celestino.

Recentemente, a Aena Brasil anunciou que o aeroporto Orlando Bezerra de Menezes vai passar por reforma, com ampliação do terminal de passageiros e melhorias da pista de pouso. A esperança é que o investimento possa atrair novos voos.

Quem sabe o voo direto para Brasília seja um deles. A Capital Federal é o segundo principal centro de conexões do Brasil. Só fica atrás de Guarulhos.

Jorge Odir Diretor do terminal do Aeroporto de Juazeiro do Norte. "O investimento vai ter impacto no comércio, no turismo, vai atrair empresas para operar aqui e também o próprio comércio dentro do aeroporto".

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.