Chuva faz avião arremeter e evitar pouso em Juazeiro do Norte

O avião da Azul que partiu no final da noite de ontem de Campinas (SP) para Juazeiro do Norte foi desviado para o Recife. Segundo passageiros, chovia muito na área do Aeroporto do Cariri no horário previsto para aterrissagem: 1h05 da madrugada de hoje. Os passageiros só chegaram a Juazeiro do Norte às 10h30 da manhã.

Por causa da chuva, o piloto preferiu desviar o avião para a capital de Pernambuco. Numa imagem de um aplicativo de voos, é possível ver que o avião ainda chegou a circular o espaço aéreo do sul do Ceará e depois segue para o leste, em direção ao Recife.

Na capital pernambucana, os passageiros ficaram hospedados num hotel pago pela companhia.

Em nota, a Azul confirmou que a rota foi alternada para o aeroporto do Recife devido às condições climáticas. Informou ainda que o pouso e o desembarque aconteceram normalmente e que os passageiros e os tripulantes que desembarcam no Recife receberam todo o "atendimento necessário".

A Aena Brasil, empresa espanhola que administra o aeroporto de Juazeiro do Norte, também mandou nota, informando que, na hora do pouso, "os auxílios visuais à navegação, que apoiam os pousos, estavam operando dentro da normalidade e seguindo os padrões indicados pela Anac".