Aeroporto de Juazeiro do Norte dobrará de tamanho

Boa notícia para Juazeiro do Norte!

O consórcio integrado pelas construtoras paulistas Encalso Construções e Azevedo Travassos venceu a concorrência promovida pela Arena Brasil, administradora do Aeroporto Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, e de seis outros aeroportos nordestinos, como o de Recife e o de Campina Grande.

Um comunicado encaminhado a esta coluna pela Arena Brasil informa:

“As obras do Aeroporto de Juazeiro do Norte Orlando Bezerra de Menezes estão entre as mais abrangentes, contemplando a renovação completa do terminal.

“Atualmente com 2,5 mil metros quadrados, o prédio vai mais que dobrar de tamanho. Ganhando um acréscimo de 3,8 mil metros quadrados, a edificação passará a ter 6,4 mil metros quadrados de área total. Além disso, o prédio existente passará por reformas. Todos os ambientes operacionais serão melhorados e ampliados.”

“Também serão instalados novos equipamentos de inspeção de segurança para bagagens, agilizando as filas e melhorando o conforto antes do embarque.

“Um dos focos das reformas estruturais é o investimento em tecnologia e eficiência operacional, em todas as etapas do processamento de passageiros, bagagens e cargas.

“O pátio de estacionamento de aeronaves ganhará mais 5,8 mil metros quadrados e uma nova posição para embarque e desembarque, indo de quatro para cinco pontos.”