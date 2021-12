Evangelho de hoje 19/12 (Lc 1, 39-45)

Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel.Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: 'Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!' Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido, o que o Senhor lhe prometeu.'

Reflexão – “Maria é a bem-aventurada.”

Nossa Senhora não é a bem-aventurada somente porque foi escolhida para ser Mãe do Salvador. Ela é proclamada assim, porque foi fiel ao chamado de Deus e não se acomodou no privilégio da sua eleição. Apressadamente, como diz o Evangelho, ela se dirigiu a uma região montanhosa e de difícil acesso, para visitar a prima que necessitava de ajuda. Ao visitar sua prima Santa Izabel Nossa Senhora teve um gesto de solidariedade e de amor, que nos leva a refletir e desejar ardentemente também, ter a força, a ousadia e a coragem de nos desinstalar, saindo da nossa “vidinha boa” do tudo querer receber, ganhar, usufruir para também partilhar, repartir e prestar solidariedade a quem está necessitado. A solidariedade de Maria fez com que a alegria fosse levada à casa de Izabel quando João Batista estremeceu em seu ventre. A nossa solidariedade também fará com que a alegria entre na casa e no coração das pessoas a quem visitarmos e ajudarmos. O mesmo Espírito Santo que impulsionou Maria e se manifestou no seio de Isabel nos unge e nos motiva para que sejamos diligentes na prática do amor ao próximo. – Existe alguém precisando da sua visita neste tempo do Natal? – Quem sabe não terá alguém incapacitado (a) esperando a sua visita! – Peça o auxílio de Nossa Senhora e coloque o pé na estrada. A alegria do Senhor irá com você e se irradiará pelo mundo afora.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO