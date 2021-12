Operadores do Porto do Pecém usarão veículos elétricos

OPERADORAS DO PORTO DO PECÉM USARÃO CARROS ELÉTRICOS

Aos que ainda duvidam do interesse de grandes empresas multinacionais no projeto do Hub do Hidrogênio Verde do Ceará, esta coluna informa: a gigante australiana Fortescue contratou uma das maiores empresas de comunicação do Nordeste, com sede em Fortaleza, para prestar-lhe consultoria.

A Furtescue, que instalará uma unidade de produção do H2V no Complexo do Pecém, quer, antes disso, explicar às comunidades do entorno do seu projeto o que, quando, onde, como e a que custo implantará seu empreendimento.

Coincidentemente, esta coluna pode informar que os cearenses da CIPP S/A e os holandeses do Porto de Roterdã, que administram o Porto do Pecém e, também, seu complexo industrial, incluindo a ZPE do Ceará, estão acelerando os contatos com todas as multinacionais que já celebraram Memorando de Entendimento com o Governo do Ceará, a fim de abreviar providências administrativas.

É necessário lembrar que o Porto de Roterdã será o portão de entrada, na Europa, de todo o Hidrogênio Verde a ser produzido no mundo para o consumo dos países do Mercado Comum Europeu.



Esta coluna pode, também, adiantar, com exclusividade, que as empresas operadoras do Porto do Pecém foram instruídas a adquirir, imediatamente, pelo menos um veículo elétrico para suas atividades naquele terminal portuário. E mais: seus equipamentos, que hoje usam combustíveis de origem fósseis, também terão de, no médio prazo, ter motores elétricos.

A Termaco, uma de suas grandes operadoras, já está - conforme esta coluna apurou - comprando veículo elétrico.

Quer o Porto do Pecém, seguindo a orientação do seu sócio Porto de Roterdã, antecipar o cronograma de providências relativas à implementação do Hub do Hidrogênio Verde.

Ele acrescentou que, diante dessa aceleração, sua empresa está tomando medidas para instalar, em seus guindastes e demais equipamentos em operação no Pecém, os dispositivos que os façam operar no 1modo elétrico’.

"Nossa meta, no curto prazo, é trocar todos os equipamentos movidos a combustível fóssil por equipamentos movidos a eletricidade. Esperamos que a CIPP S/A instale, no retroporto do Pecém, tomadas suficientes para a recarga dos nossos veículos elétricos e dos das frotas das empresas concorrentes", disse o CEO. Vem aí uma revolução.

C. ROLIM NA REDE GLOBAL DA ONU

Alinhada às metas de Desenvolvimento Sustentável, a C. Rolim Engenharia ingressou na Rede Brasil do Pacto Global.

Trata-se de uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) que visa mobilizar a comunidade empresarial na adoção de princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e contra a corrupção.

Gol!!

MOTOSSERAS NA PRAIA

Ambientalistas encaminharam a esta coluna um vídeo que mostra o uso de motosserra na derrubada de coqueiros no terreno em que será implantado, na Praia do Preá, no Litoral Oeste do Ceará, um gigantesco projeto turístico, em cuja implantação será investida uma montanha do tamanho de US$ 50 milhões (RS$ 285 milhões, de acordo com a cotação de quarta-feira, 15).

Um dos investidores do empreendimento, porém, explicou à coluna que o projeto recebeu as licenças ambientais, autorizando-os a fazer a supressão de coqueiros, mas não a de carnaubeiras. E é o que está sendo feito, de acordo com as instruções e orientações da Semace.

Os coqueiros derrubados serão plantados em outra área.

DISPARA O FRETE DA CHINA PARA O BRASIL

Informa Carlos Maia, sócio majoritário e CEO da Termaco Logística, uma das grandes operadoras portuárias do Ceará.

Ela usará o telhado e outros espaços de suas instalações no Porto do Pecém para produzir energia solar fotovoltaica.

Para isso, contratará os serviços da Sou Energy, especializada nesse tipo de serviço.

A propósito: o frete do transporte marítimo de um contêiner proveniente da China e carregado de equipamentos de geração de energia solar fotovoltaica subiu de US$ 2 mil, em janeiro deste ano, para US$ 20 mil neste mês de dezembro.

M. DIAS BRANCO NO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Em Fato Relevante, a cearense M. Dias Branco comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi selecionada para compor, a partir de janeiro 2022, a nova carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.

O ISE, que chega a sua 17ª edição, busca criar um ambiente de investimento compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade, apoiando os investidores na tomada de decisão e estimulando as empresas a adotarem as melhores práticas de sustentabilidade.

Reunindo 45 empresas de 28 setores, a carteira 2022 do ISE B3 se utilizou de novos critérios, considerando, além das respostas ao questionário e análise de evidências, dados do CDP (Carbon Disclosure Project) – plataforma internacional de reporte das iniciativas para gestão estratégia de mudanças climáticas – e informações da RepRisk – empresa especializada em ciência de dados ambientais, sociais e de governança corporativa – referentes a reputação das companhias.

Essa conquista reforça o compromisso da M. Dias Branco com o crescimento sustentável, refletido na adoção das melhores práticas em questões ambientais, sociais e de governança corporativa.