Evangelho de hoje 17/12 (Mt 1,1-17)

Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac; Isaac gerou Jacó; Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom; Esrom gerou Aram; Aram gerou Aminadab; Aminadab gerou Naasson; Naasson Gerou Salmon; Salmon gerou Booz, cuja mãe era Raab. Booz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão; Roboão gerou Abias; Abias gerou Asa; Asa gerou Josafá; Josafá gerou Jorão; Jorão gerou Ozias; Ozias gerou Joatão; Joatão gerou Acaz; Acaz gerou Ezequias; Ezequias gerou Manassés; Manassés gerou Amon; Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel; Salatiel gerou Zorobabel; Zorobabel gerou Abiud; Abiud gerou Eliaquim; Eliaquim gerou Azor; Azor gerou Sadoc; Sadoc gerou Aquim; Aquim gerou Eliud; Eliud gerou Eleazar; Eleazar gerou Matã; Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são quatorze; de Davi até o exílio na Babilônia, quatorze; e do exílio na Babilônia até Cristo, quatorze.

Reflexão - “Cada um de nós faz a sua história”

Este Evangelho nos fala da geração humana de Jesus, desde Abraão até José, o esposo de Maria da qual nasceu Jesus Cristo. A partir do que vimos nós podemos meditar na nossa existência que tem também uma origem e uma história, como a de Jesus. Com Jesus não aconteceu diferente de nós. Deus quis vir ao mundo do mesmo jeito que cada um de nós nasceu. Assim Jesus pode sentir na sua carne os mesmos sentimentos, aflições, alegrias e dores que nós mesmos sentimos. Esta leitura nos dá a conhecer toda a linhagem de Jesus e a sua genealogia prova a sua natureza humana. Ao longo das gerações há pessoas boas e pessoas más, há homens e mulheres santos e há também aqueles (as) que não procederam bem. Jesus não veio diferentemente de nós outros. Cada um de nós faz a sua história e quando estamos ajustados ao Plano do Pai, como Maria e José, nós contribuímos para o soerguimento da humanidade. Todos nós também podemos ser ou não colaboradores de Deus aqui na terra, dependendo da nossa experiência de vida e da nossa adesão à Sua proposta. Deus precisa de nós, hoje, assim como ontem precisou dos nossos ancestrais e futuramente precisará da nossa descendência. Cada um de nós tem seu papel na história da nossa família, assim também como na história da Salvação. – Você também como homem ou como mulher se sente responsável pelo projeto de Deus no mundo? – Você sabe qual é o objetivo de Deus para o homem? - Procure descobrir nesta leitura coisas que você ainda não conhece: identifique os personagens de quem você já ouviu falar; perceba as coincidências. - O que você percebe quando o evangelista fala de Maria?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO