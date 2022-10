Milho é muito calórico? Especialista explica como incluir alimento na dieta

O milho é um alimento versátil que pode ser encontrado em diversos preparos e incluído em dietas que visem o emagrecimento e até a hipertrofia. O cereal possui benefícios para a saúde que vão desde a melhora do trato intestinal até a redução de colesterol e auxílio no controle glicêmico.

Segundo a nutricionista Lorrana Micaela, o milho é um cereal calórico que possui diversas vitaminas, como a A e B, e minerais que fornecem bem-estar e energia para o corpo. Também é encontrado no alimento ferro, potássio e cálcio.

Lorrana Micaela Nutricionista “Alguns benefícios do milho são como fonte de vitaminas e minerais, alto índice de antixoxidantes, rico em fibras, fortalece o sistema imunológico, auxilia no emagrecimento, melhora do trânsito intestinal, reduz o nível de colesterol e auxilia no controle glicêmico”.

Lorrana reforça que, apesar dos estudos, o milho deve ser consumido com moderação e deve ser incluído em dietas a partir da indicação de um profissional. Ela recomenda que seja ingerido, no máximo, 450 gramas por dia, preferencialmente in natura, cozido ou assado.

Para ser adicionado em dietas que visem a perda de peso, a especialista lembra que nenhum alimento isolado emagrece. No caso do milho, ela sugere o consumo in natura em virtude do teor calórico do alimento e pede atenção na quantidade ingerida.

“A forma de consumo de um alimento interfere também no ganho de peso, então o ideal é consumir o milho na sua forma in natura, ou seja, não processada. Tanto faz se for cozido ou assado. A questão de engordar ou emagrecer vai depender da quantidade, pois ele tem uma densidade calórica menor. Então se atente na quantidade e a forma de preparo”.

Já para quem possui plano alimentar visando a hipertrofia, a especialista conta que já existem estudos científicos que apontam o milho como um complemento de boa qualidade para este tipo de dieta, pois ele contém carboidratos de fácil digestão. Por isso, segundo a profissional, o milho é uma ótima opção para ser consumido no pré ou pós-treino.

Alimento calórico?

A nutricionista afirma que o milho é um cereal calórico e o seu consumo em excesso pode levar a formação de depósitos de gordura no organismo.

Bom para a imunidade?

O milho, de acordo com Lorrana, pode ser considerado um alimento a ser ingerido que vai auxiliar na imunidade, “por ser rico em substâncias chamadas de carotenoides, que são antixoxidantes protegendo as células sadias do organismo contra os radicais livres e contribuem para fortalecer a imunidade e prevenir doenças como por exemplo o resfriado”.