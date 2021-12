Surpresas e decepções de 2021: o ano olímpico que impactou o mundo do esporte

Um ano que por si só já entraria para história. Por todo o contexto da pandemia do coronavírus que parara o mundo desde 2020, o que se esperava para 2021 eram tempos melhores. No esporte, as atividades começaram a retomar ainda em 2020, mas a segunda onda trouxe incertezas. Meses antes de Tóquio 2020 não era possível prever como seriam as Olimpíadas. Em pleno estado de emergência, foi preciso ir contra a vontade da população japonesa, que demonstrava em pesquisas ser contra a realização dos Jogos. QUIZ Jogada Retrospectiva 2021: teste se você está por dentro do que aconteceu no esporte local e nacional

Apenas, em 8 de julho, menos de duas semanas antes do início previsto, em 21 de julho, é que houve a definição de que não haveria público nas disputas olímpicas.

Essa pode ser destacada como uma das decepções do ano. A graça e a magia dos Jogos são, em parte, compartilhadas com a plateia. A partilha dessa emoção teve que passar por adequações.

Legenda: Cerimônia de abertura dos Jogos, no Estádio Olímpico de Tóquio, sem público Foto: Divulgação Em relação ao desempenho brasileiro, no geral foi positivo, com recorde de medalhas: 21 e mesma quantidade de outros da Rio 2016, quando tivemos o recorde com sete ouros. Os pódios foram em 13 modalidades, mais uma conquista inédita. Dentro disso, temos ainda destaques individuais.

As mulheres do Brasil brilharam e mostraram força nas Olimpíadas, nove pódios e três ouros. Além disso, teve gente que continuou sendo destaque nas competições mundo afora. Rebeca Andrade, por exemplo, além do ouro e prata em Tóquio, conquistou um feito inédito: duas medalhas em uma única edição do mundial de ginástica.

Legenda: Rebeca Andrade, aos 22 anos, com suas conquistas olímpicas Foto: Reuters Rayssa Leal, além de ser a mais jovem medalhista olímpica da história do País, ao conquistar a prata, no skate street, com apenas 13 anos, seguiu se destacando e ficou com o ouro em duas etapas consecutivas da SLS (Street League Skateboarding).

Legenda: Rayssa Leal teve ano brilhante, com conquistas importantes, apenas aos 13 anos Foto: Rede do Esporte

Entre as decepções, provavelmente, os principais exemplos venham do vôlei. Na quadra, o masculino que chegou a Tóquio entre os favoritos ao ouro e defendia a medalha conquistada na edição anterior, não conseguiu medalhas. Teve feito histórico? Sim, mas negativo. Se a Rússia fazia parte da história do feminino após a incrível virada, quando perdia por 24 a 19, dessa vez foi pior. Os brasileiros ganhavam de 20 a 12 e conseguiram perder, após surpreendente reação dos russos. Após a derrota na semifinal, não houve ânimo pra superar a Argentina na disputa pelo bronze, resultado: 4º lugar e primeira vez em quatro edições em que o vôlei masculino não conquista medalhas.

Legenda: Derrota brasileira com virada inesquecível da Rússia ficará marcada na história olímpica Foto: Reuters Na praia, desde que a modalidade foi inserida no programa olímpico, Tóquio foi a primeira edição em que o Brasil não conseguiu nenhuma medalha. Nossas quatro duplas, entre masculino e feminino, nem mesmo chegaram à semifinal. E no decorrer do restante da temporada todas as parcerias foram desfeitas.

O ponto positivo fica por conta do feminino, que chegou desacreditado, fez uma campanha sólida e chegou à prata.

Legenda: Prata do vôlei feminino foi destaque positivo da campanha olímpica Foto: Rede do Esporte Do futebol feminino, sempre esperança de medalha, a campanha olímpica deixou a desejar. Eliminada nas quartas de final, nos pênaltis para o Canadá, a campanha marcou o fim da “era Formiga”. O próximo ciclo deve ser o tempo para consolidar o trabalho da técnica Pia Sundhage, que está à frente da seleção desde 2019. O basquete brasileiro vem passando por momentos difíceis e ficou de fora das Olimpíadas com as duas seleções, feminina e masculina.

Das águas tivemos destaques. Estreando nos Jogos, o surfe trouxe uma medalha, com Ítalo Ferreira. Gabriel Medina, envolto em polêmicas familiares acabou ficando fora do pódio. Na canoagem C1 1000m Isaquias Queiroz chegou ao tão sonhado ouro.

Legenda: Isaquias Queiroz conquistou o tão aguardado ouro olímpico Foto: Miriam Jeske - COB Martine Grael e Kahena Kunze se sobressaem pelo bicampeonato olímpico na classe 49er FX (vela).Ana Marcela Cunha venceu a maratona aquática em Tóquio e fechou o ano com o pentacampeonato do Circuito Mundial. Nicholas Santos também se destacou no Mundial e aos 41 anos conquistou o tricampeonato em Abu Dabi. Legenda: Bicampeãs olímpicas, Martine Grael e Kahena Kunze se destacaram em Tóquio 2020 Foto: Reuters Após um ano olímpico atípico, o esporte se reinventou. Altos, baixos, adaptações e a lição que fica é de superação. Apesar do contexto do mundo, novos talentos surgiram, brilharam, se destacaram em meio à adversidade.2021 marca também o início de um ciclo mais curto, Paris 2024 é logo aí. Ainda em um cenário de incertezas, o esporte não voltou a ser como antes, nada voltou. Para 2022, o que se espera é melhora e que os nossos atletas consigam levar o País ainda mais longe. O ciclo já começou e ano que está por começar traz diversas competições importantes, como Mundiais de vôlei, natação e atletismo.