Existe idade para ser campeão no esporte?

Foco e determinação são pontos mencionados como fundamentais para garantir os ótimos resultados . Só em mundiais, são 11 medalhas. Pelas redes sociais, Nicholas comemorou o resultado e destacou que não é fácil chegar tão longe e se manter no topo com a idade que tem: “A longevidade e a constância dos meus resultados vêm através de muito trabalho e dedicação, 41 anos de idade para alta performance pode parecer impossível, mas sou o exemplo de que podemos sempre evoluir ainda mais”.

Legenda: Com tempo de 21s93, Nicholas Santos superou adversários bem mais novos nos 50m borboleta Foto: Divulgação/Fina

E não para por aí a relação de atletas brasileiros vitoriosos com mais idade. A meio de rede Carol Gattaz conquistou a prata em Tóquio, sua primeira medalha olímpica, aos 40 anos. Jogando em alto nível e ajudando a seleção brasileira de vôlei, na missão, que, inicialmente, parecia quase impossível. A atleta chegou a participar de outros ciclos olímpicos, mas nunca esteve na relação final da convocação olímpica. Chegou a deixar a seleção, mas voltou a ser destaque, teve resiliência e retornou no auge, para conquistar a tão sonhada medalha.

No futebol, também temos exemplos, Formiga, aos 43 anos, se despediu da seleção brasileira, após os últimos Jogos Olímpicos , mas continua em campo, representando o São Paulo. Marta, aos 35, ainda é a maior que temos na modalidade, segue jogando em alto nível e há perspectivas que chegue em boas condições a Paris 2024, quando terá 38 anos.

Legenda: Marta e Formiga fazem parte da história do futebol feminino no Brasil Foto: Divulgação

Há algumas décadas, era difícil se imaginar que atletas de alto rendimento conseguiriam chegar com mais de 40 anos ainda em um bom nível de competitividade. A partir dos 30, era, praticamente, o início do fim da carreira dos esportistas. Hoje em dia, com a evolução dos treinamentos e da tecnologia é possível prolongar a durabilidade dos profissionais.

Idade cronológica e biológica nem sempre seguem o mesmo compasso. Não existe tempo para ser campeão no esporte, e nem na vida. E os exemplos citados podem servir de inspiração para quem quer perseverar e buscar a longevidade em qualquer atividade. Idade pode se tornar apenas mais um número diante da trajetória de cada um.