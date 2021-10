Cearense, da seleção de handebol, projeta mais uma Olimpíada: "Quero realizar esse sonho de novo"

Cearense raiz, daquelas que gosta de tapioca e cuscuz, Adriana Cardoso, mais conhecida como Adriana “Doce” vem representando o Estado na seleção brasileira de handebol, desde 2011.Apesar da identificação com a cultura local, a ponta- direita logo cedo deixou a capital, ainda aos sete anos, para acompanhar a mudança da família para Maringá, no Paraná. Por lá iniciou no handebol e se destacou até despontar para a carreira na Europa.

O apelido, aliás veio do início na modalidade, quando a associavam com a personagem “Docinho”, das Meninas Superpoderosas. Aos 30 anos, chegou ao ápice, com a primeira participação olímpica, em Tóquio 2020. O resultado não foi exatamente o esperado, já que o Brasil ficou pela fase de grupos, muito também por ter caído justamente no grupo da morte, com grandes potências da modalidade, como Espanha e Rússia.

O novo ciclo, inclusive, começou com título, o Brasil conquistou o Sul-Centro Americano de handebol pela terceira vez consecutiva e chegou ao 12º ouro da competição. O resultado garantiu ainda uma vaga no mundial, que será disputado em dezembro, na Espanha. O Brasil estará no grupo G, com Paraguai, Croácia e o Japão. O campeonato contará com 32 seleções distribuídas em oito grupos. Legenda: Seleção feminina de handebol iniciou ciclo olímpico com título e garantia de vaga no Mundial Foto: Instagram -Handballsca

E Adriana quer mais e já reforça a intenção de fazer um bom ciclo para chegar a Paris 2024.

Orgulho local, Adriana ‘Doce’ é exemplo de persistência no esporte, de quem apesar de longe da terra natal, não perde a referência no Estado, e sempre que pode volta para rever os seus. É esperança cearense em mais um ciclo e quem sabe em mais uma Olimpíada. Força para a seleção buscar melhores resultados e, finalmente, alcançar a primeira medalha olímpica na modalidade.