Fabinho Testado, o novo investimento dos empresários de João Gomes; assista

Aos 28 anos, Fabinho Testado é a nova aposta musical dos empresários que gerenciam as carreiras de cantores como João Gomes e Tarcísio do Acordeon. Natural de Belém de São Francisco (PE), o forrozeiro já é conhecido no meio musical por composições como “Cheiro do Mato” — música que entrou na trilha de Pantanal (2022).

Em entrevista exclusiva à coluna, o pernambucano deu detalhes da carreira. Desde criança, ele foi influenciado ao forró pelo avô e um tio, ambos sanfoneiros. Aos 12 anos, começou a estudar música em uma instituição de ensino. Chegou a tocar trompete em uma banda marcial. Aos 15, deixou a cidade natal para estudar em Recife. O período estudantil acabou afastando-o da música.

Conheça Fabinho Testado, empresariado pela mesma produtora de João Gomes:

Após o ensino médio, Fabinho Testado cursou jornalismo. Durante a graduação, teve um sonho tocando sanfona. Mesmo dividido entre os estudos e a música, ligou para o avô e perguntou se ainda tinha uma velha sanfona guardada. De imediato, ele mandou o instrumento — mesmo quebrado.

Com vídeos do YouTube, o pernambucano foi aprendendo a tocar o principal instrumento do forró com músicas de nomes como Dorgival Dantas e Luan Estilizado.

“Primeiro nasceu o compositor”

Legenda: Ônibus usado por Fabinho Testado para transporte entre shows Foto: Reprodução/Instagram

Quando Fabinho tirou as primeiras notas da sanfona, o desejo dele ainda não era o de ser cantor. Ele tomou interesse, inicialmente, por escrever composições.

Fabinho Testado Cantor Só me tornei o Fabinho cantor quando fui morar na minha cidade. Como postava vídeo na internet, o pessoal perguntava quanto era show e tal. Só que eu não tinha sanfona legal para tocar. Meus amigos tiveram uma ideia de fazer uma rifa.

Na época, os amigos do sanfoneiro conseguiram arrecadar cerca de R$ 2 mil com a rifa de um iPhone 5. Com o valor arrecadado e ajuda de tias, ele conseguiu comprar a primeira sanfona, em meados de 2018.

Inspirações musicais e parceria com mesma produtora de João Gomes

Legenda: Fabinho ao lado de João Gomes antes de gravação de DVD em Recife Foto: Reprodução/Instagram

Fabinho Testado bebe da fonte de duas gerações do forró para se inspirar musicalmente. Dos anos 1980, ele acompanha o trabalho de Flávio José — voz conhecida pela interpretação do sucesso “Espumas ao Vento”. Inclusive, a sanfona que o forrozeiro usa em shows e gravações era do ídolo.

Da geração dos anos 2000, Fabinho diz ter olhos e ouvidos voltados ao trabalho do também sanfoneiro Luan Estilizado. “Acompanho desde o começo da carreira dele. Gosto da presença de palco, as músicas que ele grava, o jeito que ele pega a sanfona”.

Fabinho Testado tem a carreira artística gerenciada pela Top Evento. A empresa é responsável por nomes como Vitor Fernandes, João Gomes, Pisadinha de Luxo, Iguinho e Luinha. Ao mesmo tempo, a venda de shows artísticos é de gestão da Tapajós Eventos.