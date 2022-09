'Voto caladinho', padrinhos e promessas: as apostas dos candidatos ao Governo do Ceará na reta final

A última semana de propaganda eleitoral na televisão começou com candidatos ao Governo do Ceará, Elmano de Freitas (PT), Capitão Wagner (União Brasil) e Roberto Cláudio (PDT), apostando na presença de padrinhos políticos, na exposição de promessas em áreas de mais afinidades e no resgate de estratégias de campanhas passadas.

Nesta segunda-feira (26), Capitão Wagner retomou estratégia de 2020, quando disputou a Prefeitura de Fortaleza: o 'voto silencioso' ou 'voto envergonhado', como é conhecido na ciência política.

"Caso você esteja sofrendo ameaças ou tenha assumido o compromisso com alguém, faz o seguinte: vote caladinho no 44, é impossível saber em quem você votou. Pode ficar tranquilo", diz Wagner na peça publicitária.

O conceito de 'voto calado' é estudado há décadas e se baseia na teoria de que, diante de mobilizações populares com vantagem de vitória, eleitores que se percebem em desvantagem no debate público tendem a omitir suas opiniões ou mantê-las em silêncio até que haja um cenário que julgue mais confortável para se expressar. Wagner apostou nessa estratégia na disputa com José Sarto há dois anos.

O candidato apresentou a proposta na mesma peça em que foca no tema da segurança pública e na promessa de combater facções e organizações criminosas se eleito. Wagner, que é policial militar da reserva, tem como foco o debate sobre violência desde que iniciou sua carreira política.

Foco na saúde

Quem também apostou em tema tradicional da carreira foi o pedetista Roberto Cláudio, com foco na saúde, com destaque para a proposta de levar para o Interior hospitais focados no combate ao câncer.

A peça do ex-prefeito de Fortaleza teve também a participação do presidenciável Ciro Gomes, padrinho político de Roberto Cláudio. Ciro tem ocupado o terceiro lugar nas intenções de voto no Ceará e tem tido pouca adesão de aliados na sua campanha no Estado.

Izolda Cela

A presença de padrinhos também foi o destaque da propaganda de Elmano desta segunda-feira. Ele reforçou a presença do ex-presidente Lula na campanha, com novas gravações feitas na última semana, em São Paulo.

Além de Lula, a governadora Izolda Cela (sem partido) estreou na campanha petista, pedindo voto para Elmano.

"Agora, sigo minha consciência no que considero ser o melhor para o nosso Estado. E o melhor para seguir esse projeto é o Elmano. Conheci o Elmano quando eu era secretária de Educação do Cid e vejo uma trajetória pautada na defesa do povo cearense", disse a governadora.