Izolda Cela declara voto em Elmano para o Governo do Ceará em propaganda eleitoral; veja discurso

A governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), declarou nesta segunda-feira (26) apoio à campanha do petista Elmano de Freitas pelo Governo do Ceará. A inserção prevista para a propaganda de rádio e TV foi veiculada também nas redes sociais da ex-pedetista.

"Agora, sigo minha consciência no que considero ser o melhor para o nosso Estado. E o melhor para seguir esse projeto é o Elmano. Conheci o Elmano quando eu era secretária de Educação do Cid e vejo uma trajetória pautada na defesa do povo cearense", disse a governadora.

A entrada de Izolda na reta final da campanha do PT era especulada há dias e ganhou força com os episódios de ações judiciais e ataques de campanha do ex-aliado Roberto Cláudio, do PDT, também candidato ao Governo.

A governadora deixou o partido em julho, logo após Roberto Cláudio ser escolhido como candidato a governador. Izolda era um dos quatro nomes cotados pelo PDT e ganhou apoio de partidos aliados e de lideranças, como o ex-governador Camilo Santana (PT), principalmente após assumir o Executivo, em abril, com a desincompatibilização de Camilo.

O fato de não poder disputar a reeleição gerou desgastes internos e externos que resultaram na desfiliação da única governadora mulher do PDT e em perdas de apoios, como a de prefeitos que deixaram a legenda em seguida.

Desde o início da campanha oficial, Izolda evitava movimentações eleitorais. Na convenção que oficializou a candidatura de Elmano, Izolda teve encontro com o ex-presidente Lula, candidato a presidente novamente em 2022, mas não participou do ato partidário. Ela também já havia declarado ter sido consultada sobre a escolha de Elmano como candidato do atual grupo governista.

A presença de Izolda na campanha nos últimos dias que antecedem o primeiro turno acontece também após Elmano subir nas pesquisas e assumir a liderança em empate técnico com Capitão Wagner (União Brasil), conforme a terceira rodada da pesquisa Ipec TV Verdes Mares.

A última pesquisa mostrou também crescimento de Elmano entre os eleitores votantes que avaliam positivamente a gestão de Izolda. A embarque da governadora na disputa eleitoral por sua sucessão é estratégico. Os desdobramentos, se positivos, se neutros, se negativos, serão vistos logo em breve.