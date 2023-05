'Será tratado da mesma forma que tratei o Cid Gomes quando fui presidente', diz Lula a Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) teve momento de destaque no discurso do presidente Lula (PT) no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, nesta sexta-feira (12). Na reta final de sua fala, Lula puxou Elmano pelo braço para defender parceria com o atual governador.

"O Elmano vai ser a primeira experiência do PT no Ceará a governador com um presidente do PT. Ele não esteve comigo (durante gestões anteriores). Mas você (Elmano) vai perceber que o governo federal não faltará ao povo do Ceará", disse Lula.

O presidente petista ainda lembrou o atual senador Cid Gomes (PDT). Pode ficar certo que você será tratado da mesma forma que eu tratei o Cid Gomes quando fui presidente, porque eu não olho a cara do governador, não olho o partido, eu olho a necessidade do povo", completou.

Cid não esteve presente no evento. Ele está em missão oficial, cumprindo agenda em Roterdã, na Holanda, segundo assessoria do senador. Em seu lugar, compareceu o suplente de Cid no Senado, Júlio Ventura (PDT).

Mais cedo, durante visita a uma escola de tempo integral na Capital, Lula já havia se dirigido especificamente a Elmano, enquanto conversava com alunos. O presidente perguntou ao Elmano se ele daria prosseguimento às políticas de governo na educação dos ex-governadores Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (sem partido).