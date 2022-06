Próximo de Ciro, Mauro Filho também condenou atitude do presidente nacional do PDT

As declarações de preferência do presidente nacional do PDT em relação ao nome que deve representar o partido na disputa pelo governo do Estado causaram constrangimento não só no grupo de deputados estaduais liderados por Evandro Leitão, o presidente da Assembleia Legislativa.

Deputado federal e braço direito do presidenciável Ciro Gomes, Mauro Benevides Filho ficou bastante desconfortável e descontente com a situação ocorrida na última quarta-feira (15) em Fortaleza, durante o Encontro Regional do Partido.

Esta coluna apurou que o parlamentar também reprovou a atitude do presidente nacional da legenda que, diante de quatro pré-candidatos do Partido, disse, por diversas vezes, ter preferência pelo ex-prefeito Roberto Cláudio.

O desentendimento público entre Evandro e Lupi, noticiado por esta coluna na última quinta-feira (16) foi um dos momentos de maior tensão em um partido liderado pelos irmãos Ciro e Cid Gomes.

Lideranças próximas do deputado Mauro Filho disseram a esta coluna que pessoas ligadas a ele ensaiaram até mesmo uma ideia de desfiliação do partido na próxima semana.

Bastidores

Mauro Filho já sabia que não iria discursar. O direito à fala, conforme combinado antecipadamente, ficaria apenas para os gestores do Poder Executivo caso da governadora Izolda, do prefeito de Fortaleza, José Sarto, e do ex-prefeito Roberto Cláudio.

Entretanto, estar sentado à mesa e ter ouvido o presidente da sigla em âmbito nacional lançar o correligionário foi a gota d’água para Mauro, que deixou o local descontente.

O climão no PDT, como se observa, não ocorre apenas pelo embate entre apoiadores de Roberto Cláudio e Izolda Cela. Há algo além da polarização. E aquilo que ocorria nos bastidores ganhou os holofotes.