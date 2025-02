Polícia Federal mira mais um deputado federal por suspeita de desvio de emendas

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), uma operação para apurar novas suspeitas de desvio de recursos em emendas parlamentares. Os policiais cumprem mandados de busca e apreensão em Brasília e algumas cidades do Rio Grande do Sul, em operação autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal.

Nomes de parlamentares não foram divulgados, mas o esquema investigado envolveria fraudes na destinação e execução de emendas para um Hospital no Rio Grande do Sul. A Polícia encontrou R$ 140 mil em dinheiro vivo com os alvos dos mandatos.

No Ceará, 81 municípios que receberam recursos das chamadas emendas pix estão passando por um processo de investigação na aplicação destes recursos que, segundo o STF, têm pouca transparência.

Além disso, uma outra investigação está sob análise do Supremo Tribunal Federal e analisa um suposto esquema de desvio de emendas no Estado que envolveria o deputado Federal Júnior Mano e o prefeito eleito de Choró, Bebeto Queiroz, que está foragido até o momento. Os dois citados, entretanto, negam as acusações.

Necessidade de transparência As suspeitas em nível nacional e estadual reforçam um problema recorrente: a fragilidade nos mecanismos de controle sobre as emendas parlamentares. Embora sejam um instrumento legítimo para descentralizar recursos e atender demandas locais, a falta de transparência na execução e a dificuldade de fiscalização tornam essas verbas vulneráveis a esquemas de corrupção.