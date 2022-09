Governadora Izolda vai entrar oficialmente na campanha de Elmano ao Governo do Estado

A governadora Izolda Cela , que está sem filiação partidária desde que deixou o PDT, após o partido escolher Roberto Cláudio como candidato a governador, vai entrar oficialmente na campanha de Elmano de Freitas (PT). A gestora vai fazer uma participação no programa de TV do petista nesta segunda-feira (26), primeiro dia útil da última semana de campanha eleitoral.

A entrada da governadora era esperada ao longo da campanha petista depois que o PDT, partido ao qual era filiada, preferiu o ex-prefeito de Fortaleza, que concorria à indicação com Izolda. A ampla base aliada que mantinha na Assembleia Legislativa, porém, fez com que a governadora se mantivesse discreta durante boa parte da campanha eleitoral, em relação a declarações de apoio.

O caso mais evidente é uma ação movida pelo PDT e pela coligação de Roberto Cláudio que aponta suposto favorecimento à candidatura de Elmano de Freitas na liberação de convênios do Estado com prefeituras do Interior. O Estado nega qualquer ligação entre a eleição e a liberação de verbas estaduais.