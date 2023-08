Elmano e Sarto firmaram um cessar-fogo, mas aliados não deram importância

O encontro da semana passada entre o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito José Sarto (PDT), após dias de tensão na relação entre Prefeitura e Governo do Estado, pelo menos até agora, não significou um arrefecimento de ânimos políticos de lado a lado. Nos bastidores, todos ainda esperam para ver como será a relação daqui para frente.

Aliados do prefeito e do governador deram algumas tímidas declarações exaltando o encontro, mas continuam focados em tensionar a relação entre os ex-aliados.

PT e PDT lideraram uma aliança que manteve o controle do estado desde 2006 no início do governo Cid Gomes. Entretanto, os desentendimentos indicados na eleição do ano passado, transformaram os ex-aliados em adversários capazes de fazer com que pequenos desentendimentos gerem grandes embates políticos.

Após o encontro da última quarta-feira (2) entre Elmano e Sarto, o reencontro entre os ex-aliados na Assembleia Legislativa, por exemplo, foi em torno de viagens do governador em voos nos aviões fretados pelo Estado do Ceará.

O requerimento pedindo informações sobre os passageiros dos voos bancados com o dinheiro público foi pedido pelo deputado Cláudio Pinho (PDT), que integra an ala de oposição ao governo Elmano na Casa.

Nos bastidores, os parlamentares até destacaram a importância do entendimento entre Sarto e Elmano, mas, na prática, seguiram normalmente com os embates políticos. Deram a entender, inclusive, que nenhuma orientação nova partiu dos líderes após a conversa.

A última semana revelou que embora possa haver algum esforço institucional de reaproximação, as partes estão mais empenharas em manter as divergências políticas.

