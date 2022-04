Deputados estaduais se insurgem diante do reajuste de energia e querem providências contra a Enel

Após a polêmica de um reajuste de quase 25% em um momento de crise econômica ejá alta inflação para o consumidor cearense, a companhia responsável pelo fornecimento de energia no Ceará, a Enel, se apressou em mandar uma comissão de executivos à Assembleia Legislativa para tentar explicar o aumento aos 46 deputados estaduais cearenses.

A providência da Companhia, entretanto, parece ter surtido efeito zero em relação ao convencimento dos parlamentares, que parecem querer agora retirar o Legislativo do estado de letargia em que se encontra em relação à qualidade dos serviços de energia prestados ao consumidor cearense pela Enel.

Do grande empresário ao agricultor, passando pela população de baixa renda, a companhia oferece - há muito tempo e com a devida conivência dos órgãos estaduais e federais de fiscalização - um serviço de qualidade bastante duvidosa, para dizer o mínimo.

A visita dos representantes da companhia à Assembleia, nesta quarta-feira (20), desencadeou foi um movimento contrário. O vice-presidente da Casa, deputado Fernando Santana (PT), protocolou um requerimento, já contando com a assinatura de colegas, solicitando uma audiência pública para debater com clareza o reajuste solicitado pela Enel e autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O requerimento foi para que a empresa preste esclarecimentos na presença da sociedade, ao invés de percorrer os gabinetes parlamentares.

No pedido, o parlamentar diz tratar-se de um reajuste “abusivo” e detalha ainda “diversas reclamações” que a Assembleia Legislativa recebe de milhares de consumidores por problemas no fornecimento de energia como cortes indevidos, queda no fornecimento e cobranças abusivas “sem uma resposta convincente da Companhia responsável pela distribuição de energia no Estado”.

O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Fernando Hugo (PSD), diz que a companhia deve ser mais transparente em relação ao aumento. Já o ouvidor da Casa, deputado Walter Cavalcante (PV) deu prazo de 48h para um posicionamento oficial da Enel sobre o assunto.

Deputados discutem medidas

Outro deputado, Jeová Mota (PDT), engrossa o coro dos parlamentares que querem pressionar para que haja ao menos alguma melhoria na qualidade do serviço ou então punição severa.

Júlio César Filho (PT) particiou da reunião com os executivos da companhia, mas disse tratar-se de um momento inadequado para um peso a mais no bolso dos cearenses.

Não está descartada a criação de uma comissão de parlamentares para analisar a situação. Durante a sessão, diversos deputados conversaram com esta colunista dizendo que vão levar o assunto ao presidente da Casa, Evandro Leitão, para analisar as providências cabíveis.