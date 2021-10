Bolsonaro chegará a Russas de helicóptero; veja roteiro do presidente no Ceará

Após um dia turbulento, em que divulgou nova estratégia para lançar o Auxílio Brasil, mas teve que recuar da solenidade de lançamento após reação do mercado, o presidente Jair Bolsonaro se prepara para a 4ª visita ao Ceará desde que assumiu a Presidência da República em 2019.

O presidente deverá viajar na manhã desta quarta-feira (20) saindo de Brasília na aeronave presidencial com pouso programado para o município de Mossoró, no Rio Grande do Norte. De lá, o presidente partirá, de helicóptero, até a cidade de Russas, na região Jaguaribana.

A solenidade em Russas está prevista para às 11h. No município cearense, o presidente deverá fazer o lançamento do edital para a construção do Ramal do Salgado, último trecho da Transposição das Águas do Rio São Francisco. Um investimento de R$ 600 milhões, cuja licitação será lançada agora.

Além disso, o presidente, ao lado do ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, anunciará a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional Sustentável e vai assinar a Ordem de Serviço para recuperação da Barragem Banabuiú. Após a solenidade, há previsão de sobrevoo em obras hídricas no Estado e retorno à Mossoró.

Bolsonaro será recebido no Ceará por aliados políticos que já se movimentam em busca de capitalizar votos de olho na disputa eleitoral de 2022. Na caravana, os deputados estaduais André Fernandes e Delegado Cavalcante e os vereadores Carmelo Neto e Priscila Costa. Deputados federais cearenses, como Dr. Jaziel, também são esperados para a visita presidencial. Carmelo, conforme relatou à coluna, deverá aguardar o presidente no Estádio Municipal da cidade, onde deverá ocorrer o pouso do helicóptero trazendo a comitiva presidencial.

Demanda econômica

A obra do ramal do Salgado é bastante esperada pelo setor produtivo cearense. De acordo com o colunista deste Jornal, Egídio Serpa, um grupo de empresários, a frente o presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, entregará uma carta de agradecimento ao presidente Bolsonaro por ter tocado o projeto do Ramal do Salgado.