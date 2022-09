Ausência de Cid e Ivo em evento de Ciro pode aprofundar crise na família Ferreira Gomes

Um dos fatos políticos mais consideráveis nesta eleição no Ceará foi o raro cenário de desavença pública entre os irmãos Ferreira Gomes em relação à disputa de governador. A circunstância e o desenrolar das articulações pré-eleitorais geraram discordâncias entre Ciro, Cid e Ivo Gomes. E os últimos dias da campanha pode reservar gerar ainda mais divergências entre eles.

Está marcada para esta sexta-feira (30), um evento da campanha nacional de Ciro Gomes em Sobral, na companhia do candidato do PDT ao governo, Roberto Cláudio. E, conforme apurou esta coluna, Ivo e Cid não devem comparecer. No seu berço político, Ciro Gomes não deve contar com a presença dos irmãos no último ato de campanha no Ceará.

Nos últimos dias, as divergências na família Gomes subiram de temperatura. Em entrevistas a veículos nacionais, Ciro Gomes reclamou do que chamou de “facada nas costas” de lideranças que ele ajudou a formar no Estado. Quando as perguntas nominaram os irmãos, ele não mudou o tom e manteve as críticas.

Em sequência, um vídeo publicado nas redes sociais mostra a filha mais velha de Ciro, Livia Gomes, em um ato de campanha nas ruas de Sobral, em que ela reforça a tese do pai, de “traição”.

“Sobral é 12. Aqui não tem pra traidor, não tem para traíra e para ingratidão. Sobral sabe quem é Ciro e Roberto. Sobral tem lado”.

Em sequência, Ivo Gomes postou em suas redes sociais uma publicação em que acusou Roberto Cláudio, André Figueiredo e Domingos Filho de estarem “escondendo” Ciro Gomes nos perfis no Instagram. A postagem teve repercussão imediata.

Agora, em um dos últimos atos de campanha, Cid e Ivo não devem ir ao encontro do irmão que estará com Roberto Cláudio. Na semana passada, porém, ambos participaram de uma caminhada com Camilo Santana, candidato ao Senado pelo PT, no Centro de Sobral.

Na reta final, o clima quente na família pode ter novos desdobramentos.

No berço político da família mais influente da política cearense, o cenário é bastante desafiador na reta final. Nas pesquisas internas, às quais essa coluna teve acesso, na disputa ao governo do Estado, o candidato Capitão Wagner (União) tem chance real de ser o mais votado. E na disputa para presidente, assim como no restante do Estado, Ciro Gomes pode também terminar na terceira posição.