Contrariado com embates, Cid Gomes ensaia ofensiva para 'desarmar beligerantes' de PDT e PT

O clima tenso por conta pelas trocas de farpas entre ex-aliados na campanha eleitoral ao Governo do Estado está causando preocupação no comando do grupo governista. Ausente da campanha no primeiro turno por conta do rompimento entre PT e PDT, o senador Cid Gomes (PDT) tem demonstrado desconforto com os confrontos e prepara uma ofensiva para tentar desarmar os beligerantes.

A semana passada foi marcada pelo crescimento das tensões entre Roberto Cláudio, Camilo Santana e Elmano de Freitas. O confronto envolveu, inclusive, a governadora Izolda Cela.

Cid Gomes, que já declarou ter interesse de ser um “bombeiro” para apagar os incêndios entre os partidos para retomada da aliança entre PT e PDT no segundo turno, quer frear o ritmo das hostilidades entre as partes, para não destruir a possibilidade de pontes para um acordo na segunda fase da votação.

Com a sinalização das pesquisas de opinião de que o candidato do União Brasil, Capitão Wagner, tem boas chances de estar entre os dois primeiros, sobraria uma vaga apenas para Elmano ou Roberto Cláudio. Após essa definição, Cid apareceria para tentar os acordos.

Entretanto, o crescimento das hostilidades entre os ex-aliados está preocupando o parlamentar. Cid disse a pessoas próximas o interesse de chamar a atenção de Roberto Cláudio e Camilo Santana no sentido de tentar “acalmar os mais beligerantes” ainda antes do primeiro turno.

Na semana passada, contrariado com as trocas de farpas, Cid partiu em defesa da governadora Izolda. “Eu acho que sinceramente não deve ser favorável a nenhuma campanha falar mal da Izolda. A Izolda é uma pessoa séria, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa discreta, que tem assumido uma condição de magistrado", disse o ex-governador, conforme publicou o colunista Wagner Mendes.

Cid ainda aconselhou Roberto Cláudio e até Elmano a concentrarem a campanha em propostas, mas se “o fígado estiver arranhando, ataque esse outro”, no sentido de deixarem de fora dos ataques a governadora.

Motivo do embate

Em propaganda em seu tempo de TV, Roberto Cláudio fez menção à presença de agentes da Polícia Federal na Superintendência de Obras Públicas do governo do Estado. A campanha do PDT moveu uma ação na Justiça Eleitoral acusando o governo de uso político da máquina pública em favor do candidato petista.

A ação está em andamento na Justiça, não tem uma conclusão, mas, no campo eleitoral, as repercussões são imediatas. A propaganda, que inclusive foi retirada do ar, por liminar da Justiça Eleitoral, no fim de semana, desencadeou uma série de declarações públicas dos envolvidos.

A intervenção de Cid entre os aliados é vista por pessoas próximas como fundamental para manter um nível de diálogo para uma possível união no segundo turno. O temor das fontes desta coluna é que a reta final da campanha eleitoral e suas intempéries terminem por detonar o resto de diálogo.