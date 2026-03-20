Ao anunciar Jade, ala governista na União Progressista inicia ofensiva para garantir apoio a Elmano

A movimentação da vice-governadora Jade Romero, ao anunciar a saída do MDB com destino à Federação União Progressista, é um movimento estratégico da ala governista na federação para tentar mostrar força e fazer com que a União Progressista fique na base do governador Elmano para a eleição 2026. E, conforme apurou esta coluna, não vai parar por aí.

Ao colocar um nome do núcleo do governo dentro da futura federação, o grupo governista tenta mandar um recado para o comando nacional de que, ao lado do governo, aumentam as possibilidades de União Brasil e PP sairem mais fortes das urnas.

Movimento calculado

Além de Jade, que era uma carta na manga, o comando do grupo governista tem declarado que se confirmar a aliança, o bloco passa a ser considerado na montagem da chapa majoritária.

De imediato, a ala governista prepara outros movimento e novas adesões. Esta coluna apurou que está engatilhada a filiação de, pelo menos, mais um deputado federal à sigla, para ampliar o peso da ala dentro da federação. A estratégia é fortalecer o argumento de viabilidade eleitoral apresentado ao comando nacional.

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Disputa interna persiste

O cenário interno, no entanto, está longe de ser pacificado. No Ceará, a futura federação nasce rachada entre governistas e oposicionistas.

De um lado, nomes como Moses Rodrigues, Fernanda Pessoa e AJ Albuquerque defendem alinhamento com Elmano. Do outro, o grupo liderado por Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil, mantém posição de oposição ao governo petista.

A disputa pelo comando estadual é o ponto central dessa queda de braço. Moses Rodrigues afirma ter o compromisso dos presidentes nacionais, Antônio Rueda e Ciro Nogueira, para assumir a presidência da federação no Ceará.

Capitão Wagner já havia anunciado no início do mês que a federação estaria confirmada no palanque de Ciro Gomes, portanto, na oposição.

Enquanto os dois grupos se movimentam, nada de posicionamento da direção nacional.

Peso eleitoral e barganha

Por trás da articulação, naturalmente, há um cálculo eleitoral. A ala governista trabalha com a meta de eleger entre quatro e cinco deputados federais e mais de seis estaduais em 2026. Esse potencial de bancada é a principal moeda de negociação apresentada ao núcleo do governo e às direções nacionais.

A perspectiva de ocupação de cargos relevantes, principalmente, os de deputado federal é a principal moeda nas nedociações entre direções nacionais partidárias e os grupos políticos locais.

Decisão nacional

Apesar da intensa articulação local, a palavra final ainda não foi dada. A oficialização da Federação União Progressista pelo TSE, prevista para a próxima quinta-feira (26), deve acelerar a definição sobre o comando nos estados, quando a novela do Ceará tende a se encerrar.

Até lá, o que se vê é uma corrida por espaço e influência.