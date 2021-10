Torcidas de Ceará e Fortaleza têm chance de dar exemplo no Castelão e pleitear maior capacidade

A volta da torcida aos estádios de futebol cearense já está marcada na agenda e os apaixonados de Ceará e Fortaleza terão a oportunidade de reencontrar os clubes em loco.

Mas muito mais que isso. Terão chance de fazer melhor do que o já realizado pelo Brasil afora.

As partidas que aconteceram com a presença do torcedor em Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, por exemplo, não atenderam a contento a expectativa quanto aos cuidados relativos à Covid-19.

Foram problemas relacionados à entrada no estádio, ao não uso da máscara, distanciamento e outros pontos vários.

Não podemos nos iludir que tudo será 100% como planejado, mas está nas mãos de cada pessoa zelar pelo bom respeito ao protocolo. A saúde de cada e o time também agradecem.

Se os eventos-testes correrem bem, crescem as chances do Governo do Estado ampliar a capacidade permitida para a sequência dos jogos, e os objetivos dos clubes serem atendidos.

Vamos fazer a nossa parte?