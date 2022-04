Se vencer La Guaira, Ceará conquistará 3 marcas inéditas para Nordeste e Estado

O jogo entre Ceará e Deportivo La Guaira, disputado em Caracas (Venezuela), nesta terça-feira (12), às 19h15, pode representar a conquistas de três marcas inéditas e importantes para o futebol cearense e nordestino.

1 golzinho vale muito

Legenda: Jael desperdiçou pênalti contra o Bolívar, em La Paz Foto: Ceará SC

O primeiro desafio do Alvinegro é o mais básico. Ser o primeiro time cearense a marcar um golzinho fora do País. Já foram várias oportunidades (4 jogos), mas em nenhuma delas os cearenses balançaram as redes em terras estrangeiras. Em 2021, contra Bolívar, na altitude de La Paz, Jael desperdiçou a chance de entrar para história do futebol local.

Veja os jogos de cearenses no exterior:

2020 - Independiente (ARG) 1 x 0 Fortaleza

2021 - Arsenal (ARG) 0 x 0 Ceará

2021 - Bolívar (BOL) 0 x 0 Ceará

2022 - Jorge Wilstermann (BOL) 1 x 0 Ceará

1 vitória quebra 2 marcas

Legenda: Fortaleza enfrentou o Independiente, na Argentina, em 2020 Foto: Divulgação

Se bater a primeira marca acima e não sofrer mais gols do que fizer, naturalmente o Vovô sairá com a vitória e 'destravará' mais duas marcas inéditas, uma delas para o Nordeste.

A primeira delas ao nível estadual. Será a primeira vitória de uma equipe cearense fora do Brasil. A segunda, ao nível Nordestino, significará a primeira vitória de uma equipe nordestina em território venezuelano.

Veja retrospecto de nordestinos na Venezuela