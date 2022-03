Peixoto e Dentinho: Ceará eleva patamar ofensivo com 'reforços da Ucrânia'

Após um início do ano que colocou alguma dúvida na cabeça do torcedor e da imprensa da eficácia do Ceará no mercado de contratações, as últimas duas semanas foram de otimismo para os lados do Alvinegro.

O Ceará anunciou dois nomes importantes no setor ofensivo (Dentinho e Matheus Peixoto) e mais um volante qualificado (Rodrigo Lindoso).

Vou me fixar mais nos dois nomes do ataque, ambos vindo do futebol ucraniano. Dentinho reforça o Alvinegro após uma década no Shakthar Donetsk, atuando nas principais competições europeias. Ainda precisará de ritmo para tentar retomar os melhores momentos da carreira, mas não tem lesões graves e tem potencial.

Já Matheus Peixoto é o grande 9 que o Vovô procurava. Em plena forma no Metalist, o atacante marcou 15 gols em 19 jogos, chega pronto para assumir o protagonismo no ataque alvinegro.

Com as duas contratações, o Ceará amplia e muito o leque de opções de Tiago Nunes para o setor ofensivo. Se antes não tinha muitas escolhas no banco de reservas, agora terá a velha 'boa dores de cabeça' para escalar o time.

Agora, a diretoria fez o seu papel. A bola agora fica na mão de Tiago. A cobrança justa e natural é que a produção ofensiva alvinegra melhore. E chegou na hora certa, prestes a começar as principais competições da temporada.