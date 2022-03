Valores, negociação e permanência certa até o fim do ano: bastidores de Matheus Peixoto no Ceará

Matheus Peixoto chega para ser o centroavante que o Ceará buscava há um tempo. O atacante de 26 anos se apresentará ao clube na próxima terça-feira (15) para já realizar exames e iniciar treinamentos. Em negociação rápida e que teve a Guerra da Rússia com a Ucrânia como ponto decisivo, o Alvinegro foi ágil para acertar com o jogador.

Um detalhe importante para os torcedores com dúvidas: a permanência de Peixoto está garantida até o fim do ano. Não há cláusula de retorno ao Metalist antes do encerramento do empréstimo.

Ele já era monitorado pelo clube antes, mas classificado como inviável. O que abriu a possibilidade de contratação foi o conflito no Leste Europeu, em que vários jogadores foram liberados pela Fifa para transferência a outros clubes.

O Ceará, então, se movimentou rápido e fechou a contratação em menos de uma semana. A diretoria do Alvinegro trabalhou de forma ágil, formalizou proposta e acelerou os trâmites burocráticos para partir na frente de outros clubes. O acerto já havia e, neste domingo (13), foi formalizado. Botafogo, Grêmio e América-MG eram alguns dos times interessados no atleta.

LADO FINANCEIRO

Legenda: Matheus Peixoto estava no Metalist, da Ucrânia Foto: Reprodução/Instagram

Já havia publicado anteriormente nesta Coluna que o Ceará, em nenhum momento, havia parado de buscar um reforço para o ataque. E havia ampliado o leque para conseguir uma boa opção.

A diretoria do Vovô vinha "guardando fichas" para investir (alto se for preciso) em um nome que, de fato, pudesse chegar com status de titular e efetivamente elever o nível técnico do sistema ofensivo.

Matheus Peixoto tem esse perfil, mas chega com uma questão financeira totalmente controlada e dentro do orçamento do Alvinegro. O custo total da operação, até o fim do ano, gira em torno de R$ 3 milhões.

O valor é inferior, por exemplo, ao que seria investido em Pablo ou muitos outros nomes que foram procurados pelo clube em um outro momento. Peixoto não compromete ou chega ao teto salarial do clube.

Movimento de mercado

O Ceará demorou um pouco e teve certa dificuldade, mas faz um ótimo movimento de mercado na contratação de seu centroavante. Peixoto é um atacante muito bom. Jovem, goleador e vem de dois bons anos. Alvinegro foi ágil e forte para vencer a concorrência e ficar com o jogador.

O atleta reforçará o Ceará em todas as competições restantes no ano: Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.

Se vai render dentro de campo, agora depende do atleta.