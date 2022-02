Menos vazado da Copa do Nordeste, Ceará mantém bom desempenho defensivo de 2021

Com seis jogos na Copa do Nordeste, o Ceará mantém uma característica importante da equipe de 2021: o bom desempenho defensivo.

No Brasileiro do ano passado, a equipe do técnico Tiago Nunes terminou como 8ª melhor defesa da competição, com média de 1 gol sofrido por jogo.

Na Copa do Nordeste deste ano, novamente a defesa tem se mostrado um ponto forte do time: foram apenas dois gols sofridos, a melhor da competição até o momento.

Legenda: João Ricardo foi o grande destaque do primeiro Clássico-Rei de 2022 Foto: Thiago Gadelha/SVM

E o desempenho tem sido compartilhado com todo o elenco. João Ricardo e Richard, os goleiros, se revezam nas partidas. Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, Messias, Lucas Ribeiro e Marcos Victor já tiveram oportunidades.

O Alvinegro só tomou gols nos confrontos contra o Fortaleza e Sampaio Corrêa.

Manter uma boa consistência defensiva é fundamental pro Vovô conquistar os objetivos que almeja. Aliada a uma evolução do setor ofensivo, a equipe de Tiago Nunes pode voar ainda mais alto.