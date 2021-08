Decisões de Vojvoda mostram que não há 'inquestionáveis' no Fortaleza; veja mudanças

Sem fazer alarde, o argentino Juan Pablo Vovjoda fez mudanças paulatinas no Fortaleza, algumas delas surpreendentes principalmente se fossem cogitadas há alguns meses.

Fiel ao seu estilo intenso e à formação de jogo com 3 zagueiros e variações táticas, o treinador executou pequenas mudanças na equipe tricolor dentro de campo de jogo, mexendo em peças que em outros momentos eram inquestionáveis e trazendo de volta outras que estavam fora de combate.

Legenda: Vojvoda conseguiu uma identidade tática para o Fortaleza e tem estilo ofensivo de jogo Foto: Thiago Gadelha / SVM

O que impressiona é que o argentino fez tudo parecer normal, sem qualquer tipo de protesto. Calcado no desempenho e nos resultados em campo, Vojvoda executou mudanças rápidas e eficazes, mas que analisadas do ponto de vista histórico, causaram mudanças de paradigma. Vamos listar algumas delas:

Legenda: Quintero foi um dos protagonistas do Fortaleza nas últimas temporadas Foto: divulgação / Fortaleza

Quintero fora dos planos

Jogador referência da era pré-Vojvoda e um dos preferidos da torcida, o colombiano Juan Quintero também não foi mais aproveitado. Se internamente a afinidade futebolística já não era das melhores, em campo, também a característica de força e menos velocidade não encaixou com a forma do argentino pensar a equipe tricolor em campo. Resultado é que Quintero foi emprestado ao Juventude.

Bruno Melo e Carlinhos no banco

Legenda: Bruno Melo era um dos principais nomes da era Rogério Ceni Foto: Kid Júnior

Em praticamente todas as partidas antes de Vojovda e na temporada 2020, os dois laterais de ofício do Fortaleza sempre estiveram presentes, revezando lugar entre os 11 principais. Já no Campeonato Cearense, a dupla teve pouco espaço em virtude do esquema de 3 zagueiros e o renascimento de um jogador: Lucas Crispim foi colocado na ala esquerda, sendo, atualmente, uma dos principais elementos criativos da equipe (garço tricolor ao lado de Pikachu)

Felipe Alves reserva

Legenda: Felipe Alves era titular absoluto do Fortaleza na atual temporada Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza

Uma das mudanças recentes mais surpreendentes foi a troca de titularidade no gol tricolor. Após lesão, o então inquestionável Felipe Alves não retornou em bom momento, dando espaço para que um ídolo esquecido tricolor, o arqueiro Marcelo Boeck voltasse à onzena principal. O jogo anterior, contra o Santos, definiu claramente que Boeck é atualmente o titular. E mesmo tendo falhado na partida, deve seguir como titular.

Romarinho como opção

Legenda: Romarinho também é outro atleta que tinha maior importância na era Ceni Foto: Thiago Gadelha

Ele já foi o principal jogador do Fortaleza na era Rogério Ceni, mas já apresentava queda de rendimento antes da chegada do argentino. Romarinho se tornou, de fato, com exceções em partidas isoladas, em opção para o segundo tempo, em detrimento das escalações mais constantes de David, Wellington Paulista, Matheus Vargas e Robson.

Osvaldo

Outro jogador outrora fundamental para o Fortaleza e que deve ter minutagem ainda menor é Osvaldo. O atleta já estava em baixa mesmo antes da chegada de Vojvoda, mas ficou ainda mais relegado a um papel coadjuvante. Com as chegadas de Edinho, Depietri e Henriquez, além de Romarinho, que também é opção, a situação do atleta cearense ficou ainda mais difícil.

Estas foram apenas algumas das mudanças que o treianador realizou. Mas a mensagem que fica é que não espaço para 'vacas sagradas' no time tricolor. Para jogar no Fortaleza, é preciso bem mais que história, mas resultados dentro de campo e aplicação tática ao modelo proposto.