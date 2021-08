Líderes de assistências: Pikachu e Crispim são os principais garçons do Fortaleza na temporada

A grande marca de uma equipe que tem a campanha que o Fortaleza apresenta no Campeonato Brasileiro é a força coletiva. Com um time encaixado, coeso e organizado, as individualidades são potencializadas, e o time de Juan Pablo Vojvoda tem apresentado destaques em todos os setores. Dois em específico se destacam como "garçons": os meias Lucas Crispim e Yago Pikachu.

São eles os líderes em assistências do Tricolor na temporada. Crispim já era o primeiro colocado no quesito e Pikachu igualou o camisa 10 recentemente: cada um já deu oito passes para gols de companheiros neste ano.

Considerando apenas jogos da Série A do Brasileirão, Pikachu se destaca ainda mais, sendo o jogador com mais passes para gols, totalizando cinco assistências, enquanto Crispim tem três.

ASSISTÊNCIAS EM 2021

PIKACHU

Brasileirão: 5

Copa do Brasil: 2

Campeonato Cearense: 1

CRISPIM

Brasileirão: 3

Copa do Brasil: 2

Campeonato Cearense: 2

Copa do Nordeste: 1

Legenda: Lucas Crispim é o cobrador oficial de faltas no Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/SVM

Os dois brilharam recentemente na histórica vitória sobre o Palmeiras, no último sábado (7), por 3 a 2, de virada. Crispim deu assistência para Marcelo Benevenuto empatar o jogo e Yago Pikachu deu passe para Igor Torres sacramentar a vitória, aos 49 minutos do 2º tempo.

Fato que o Fortaleza vive um momento excelente e tem vários destaques individuais, mas é fato que a dupla Crispim e Pikachu tem sido fundamental para este bom desempenho.