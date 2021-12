Como uma chuva forte e muita confusão impediram o Fortaleza de disputar a Libertadores em 1969

Se o Fortaleza vencer o Juventude nesta sexta-feira (02) e garantir classificação matemática para a Pré-Libertadores 2022 não será a primeira vez que uma equipe cearense conquistará o 'direito' de participar do maior torneio da América do Sul. No entanto, teremos pela primeira vez, de fato, um time do Estado jogando a competição. Não entendeu? Vou explicar.

Há 52 anos, o Tricolor de Aço obteve um vice-campeonato brasileiro. O segundo da sua história. O anterior foi em 1960, quando a equipe cearense perdeu para o Palmeiras. Nove anos depois, foi derrotado novamente, desta vez pelo Botafogo na Taça Brasil (TB) de 1968, que terminou em 1969.

Antes da competição iniciar, a CBD (atual CBF) prometera conceder o direito de participar da Taça Libertadores da América de 1969 para os finalistas da Taça Brasil 1968, o que, ao final, teoricamente beneficiaria Fortaleza e Botafogo. Mas o decorrer da TB foi justamente o que tirou do Leão a oportunidade de jogar o torneio continental.

Chuva de discórdia

E a confusão surgiu do céu (literalmente). Um temporal em Criciúma (SC), aos 13 minutos do 2ª tempo de Metropol-SC x Botafogo (partida de desempate válida pelas quartas de final da competição), interrompeu o jogo e o campeonato por 4 meses.

A equipe catarinense, que depois do episódio fechou as portas, travou uma disputa judicial com o alvinegro carioca pela remarcação da partida. No final da batalha, foi eliminada por W.O, e o clube da Estrela Solitária avançou para encontrar o Leão do Pici na final posteriormente.

Infelizmente, o estrago estava feito. Com 4 meses de paralisação, a Taça Brasil não terminaria antes do início da Libertadores do ano seguinte. Como primeira atitude, a CBD tirou o direito dos finalistas da competição de irem à Libertadores, concedendo aos finalistas do Troféu Roberto Gomes Pedrosa a oportunidade. Mas a confusão foi tão grande, que a mandatária do futebol brasileiro entrou em conflito severo com a Conmebol, e os times brasileiros ficaram fora da Liberta por 2 anos.

Somente em 1971 retornaram. Também foi a última edição da Taça Brasil. Não foi a única vez que times cearenses chegaram perto de disputar a Libertadores. O próprio Fortaleza, em 1960, foi vice-brasileiro, mas somente o campeão nacional, no caso o Palmeiras, tinha direito à classificação. Em 1994, o Ceará chegou à final da Copa do Brasil, mas foi derrotado pelo Grêmio em jogo com polêmica de arbitragem.