Com obrigação de propor, Ceará e Fortaleza produzem pouco no início da temporada 2021

Não faz muito tempo, Ceará e Fortaleza estavam em uma corrida desenfreada dentro da Série A do Brasileiro, enfrentando equipes de alto nível. O final foi bom. Os dois permaneceram, e o Vozão ainda conseguiu vaga em competição internacional.

Com uma temporada colada uma na outra, obviamente a dificuldade iria ser maior, mas pela pouca pausa e pela manutenção do comando técnico das duas equipes, era de se imaginar que o nível de futebol não caísse tanto. Mas caiu.

Em seis jogos, o Ceará conseguiu apenas uma vitória. Empatou uma e perdeu outra. Enfrentou (ABC, Vitória, Ferroviário, Altos, Fortaleza e Botafogo-PB).

Veja os resultados do Ceará

ABC 1 X 1 Ceará

Ceará 3 X 1 Vitória

Ferroviário 2 X 1 Ceará

Ceará 0 X 0 Altos

Ceará 0 X 0 Fortaleza

Ceará 1 X 1 Botafogo-PB

Em sete jogos, o Fortaleza tem um desempenho melhor. Venceu 4 jogos, empatou dois e perdeu um. Enfrentou (CRB, Sampaio Corrêa, Atlético-CE, Treze, Caxias, Ceará e Santa Cruz)

Veja os resultados do Fortaleza

Fortaleza 1 X 0 CRB

Sampaio Corrêa 0 X 2 Fortaleza

Atlético-CE 0 X 2 Fortaleza

Fortaleza 1 X 1 Treze

Fortaleza 0 X 1 Caxias

Ceará 0 X 0 Fortaleza

Fortaleza 0 X 1 Santa Cruz

Legenda: Guto Ferreira completou um ano comandando o Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

Baixa produção preocupa

Mas além do resultadismo, o que mais preocupa e intriga nas equipes é a baixa produção ofensiva, mesmo contra adversários teoricamente mais fracos.

Tanto Ceará, como Fortaleza marcaram poucos gols até agora. A média é a mesma: um golzinho por jogo, muito pouco para o poderio que ambos tem, apesar de todas as dificuldades.

Mudança de panorama com relação à Série A

Legenda: Enderson Moreira assumiu o Fortaleza na reta final do Brasileiro Foto: Thiago Gadelha

Além dos clichês "condição física", "campos acanhados" e o vago "início de temporada", a verdade é que os dois times estão esbarrando em equipes com papel correto e óbvio: jogam para não perder.

Na Série A, Ceará e Fortaleza aprenderam a atuar em transição, aproveitando os espaços que as equipes produziam ao atacar. Agora não. Tanto Vovô e Leão são os 'times grandes' da situação. E estão sofrendo.

Se desejam realmente serem grandes no cenário nacional, Ceará e Fortaleza precisam atuar de forma mais dominante no campo de jogo adversário. O Alvinegro até fez isso no segundo tempo de ontem, contra o Botafogo-PB, mas o primeiro tempo apático foi mais comum nos jogos anteriores.

Lógico que precisamos ter paciência, e a configuração da Série A é bem diferente. Mas bem que nossos olhos mereciam melhores apresentações dos nossos times, concordam?