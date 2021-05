Ceará mira dois feitos inéditos na história do futebol cearense para assegurar vaga na Sul-Americana

O Ceará enfrenta o Jorge Wilstermann hoje às 19h15, em Cochabamba, na Bolívia, em busca da classificação para a Sul-Americana. A passagem de fase pode ocorrer até com uma derrota, caso o Bolívar vença o Arsenal, em Sarandí (ARG), por diferença inferior a cinco gols. Ou também com o empate, caso o resultado seja o mesmo da outra partida na Argentina.

Qualquer jornalista, torcedor e até mesmo os membros da comissão técnica alvinegra sabem que os dois resultados acima são os menos prováveis. O Arsenal de Sarandí tem grandes chances de superar o frágil Bolívar, que praticamente já desistiu da competição ao demitir o técnico Natxo González.

Primeira vitória fora do Brasil

A verdade é que só a vitória assegura, sem sustos, a classificação alvinegra. E se ela acontecer, acompanhará um combo: além da classificação, será o primeiro triunfo de um time cearense em partida oficial fora do território brasileiro.

E obviamente, se houver a vitória, ela terá gol. Este também será o primeiro de uma equipe cearense fora do País.

Jogos oficiais de times cearenses no exterior

Independiente (ARG) 1 X 0 Fortaleza - 2020

Arsenal de Sarandí (ARG) 0 X 0 Ceará - 2021

Bolívar (BOL) 0 X 0 Ceará - 2021

Dois marcos na história do futebol local, que cresce a passos largos com a ascensão de Ceará e Fortaleza na primeira divisão do futebol nacional e as recentes classificações para competições internacionais.