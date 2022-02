Ceará e Fortaleza somam prejuízos em jogos 'comuns' da Copa do Nordeste

A temporada de 2022 terá um número elevado de jogos para Ceará e Fortaleza. Nem todas as partidas, pelo adversário, pelo horário e pela competição têm aquele apelo para levar o torcedor ao estádio, mesmo aquele que tem sócio-torcedor.

Tirando o Clássico-Rei, que registrou saldo positivo de mais de R$ 50 mil para o Tricolor do Pici, em função da venda avulsa de ingressos (torcedor do Ceará não tinha acesso por sócio), as outras duas partidas disputadas (Fortaleza X Sousa e Ceará X Globo) fecharam com sonoros prejuízos.

Legenda: Depietri marcou um dos gols do Fortaleza na goleada contra o Sousa-PB neste domingo (30) pela Copa do Nordeste Foto: Fabiane de Paula / SVM

O jogo entre o Tricolor do Pici e o time paraibano terminou com um total de - R$ 25 mil para a diretoria leonina cobrir. Na partida de ontem, entre Vovô e Globo, a conta para pagar fechou em - R$ 31 mil.

Única casa disponível para Ceará e Fortaleza, a Arena Castelão é cara e exige um número elevado de profissionais de segurança particular, limpeza e controle de acesso.

PV vai chegar tarde

Legenda: Gramado do Estádio Presidente Vargas foi completamente trocado Foto: Lucas Catrib/SVM

Quando o PV for liberado (a previsão é para o fim de março), as competições com jogos menos atrativos, como Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, já estarão em fases decisivas, portanto, mais interessantes para os torcedores. Aí sim, se fará necessário, mais ainda, o uso do Castelão.

Até lá, em jogos mais comuns, com exceção de clássicos regionais, a tendência é de fortes prejuízos para os clubes.

Obviamente, algumas receitas não contabilizadas nos borderôs, como vendas de bares e do pagamento de sócio-torcedor, ajudam a equilibrar as contas.