Reforma no PV avança e estádio fica mais próximo de receber jogos; veja imagens

Uma da principais praças esportivas do Estado do Ceará, o Estádio Presidente Vargas está perto de ficar novamente à disposição dos clubes. O PV segue em obras, mas a reforma no gramado já está em estágio final e próxima de finalização.

O estádio deve ser entregue no fim de março, quando as obras completarão sete meses, já que foram iniciadas em agosto de 2021.

Em entrevista ao ge, o secretário de esporte e lazer de Fortaleza, Ozires Pontes, explicou a situação do gramado.

"A grama foi plantada em 3 de dezembro, como você pode ver está toda pronta, mas precisa de três meses. É um tempo de manejo, de adequação, para não dar nenhum problema e não ter que fazer nenhuma interrupção depois. Depois a gente vem com as marcações, as instalações das traves, marcação das linhas", afirmou.

Legenda: Estádio passou por reforma Foto: Lucas Catrib/SVM

O PV ficou impossibilitado de receber partidas por ter sido adaptado como hospital de campanha no combate da pandemia da Covid-19. O último jogo foi o duelo entre Ferroviário e Pacajus, no dia 15 de março de 2020. O hospital de campanha montado no PV, em Fortaleza, foi desativado em setembro de 2020, após dar alta a mais de mil pacientes com Covid-19.

O gramado é totalmente novo. O investimento total foi de quase R$ 2 milhões na mudança completa da grama, que terá borda sintética. O campo irregular com vários tipos de grama era uma das reclamações dos atletas, mas agora não vai mais incomodar. O novo tapete do Presidente Vargas é do tipo Bermuda Celebration, com grande resistência ao pisoteio e regeneração rápida.

"Nós levantamos a hipótese de colocar grama sintética, similar a do Allianz Parque, fizemos uma reunião com os presidentes dos times e com a Federação, mas naquele momento eles optaram por usar o mesmo gramado do Castelão e assim foi feito. Vamos entregar a obra no prazo prometido, fim de março. Em abril os torcedores e jogadores já terão de volta essa praça aqui", concluiu o secretário.

Legenda: Parte das cadeiras do PV Foto: Lucas Catrib/SVM