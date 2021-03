CBF faz malabarismo para tentar manter futebol no pior estágio da pandemia de Covid-19

A inspiração circense da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem ficado notória com as tentativas, até desesperadas, de manter o calendário do futebol.

Pilar por pilar, os sustentáculos da manutenção do esporte em cenário de pandemia agravada (na verdade, em seu pior estágio), estão ruindo, a partir dos decretos de lockdown disparados nos estados.

O Estado do Ceará, por exemplo, encontrou uma saída para manutenção dos campeonatos regionais e nacionais. Só que agora, o Governo estadual já não se encontra em posição isolacionista. São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, para citar algumas federações, já suspenderam a atividade esportiva, seja ela qual for.

Nordeste ainda mantém futebol

Foto: Thiago Gadelha

No Nordeste, todavia, a postura dos estados tem se mantido uniformemente, com a liberação dos torneios regionais e nacionais.

A CBF, como um malabarista no sinal de trânsito, tenta fazer girar a Copa do Brasil, mudando partidas de horário e local. O Ferroviário, por exemplo, já não sabe onde jogará na quinta-feira, contra o Portovelhense, pela Copa do Brasil.

É uma tendência do estados, tendo em vista o agravamento da situação da pandemia de coronavírus, a proibição do futebol. No pior estágio da pandemia, já fica difícil encontrar argumentos para sustentar a continuidade do esporte.

O próximo decreto estadual pode não ser tão compreensivo com a situação dos times cearenses.