Após a 27ª rodada, veja a situação de Ceará e Fortaleza em projeção de 50 pontos

Finalizada a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, faltam apenas 11 jogos para o fim da Série A. E, apesar dos representantes cearenses não terem vencido, a rodada foi considerada positiva, tendo em vista que a maioria dos clubes da segunda metade da tabela perderam ou tropeçaram.

O Fortaleza enfrentou o Flamengo de Rogério Ceni e ficou no empate, no sábado, na Arena Castelão. Com isso, ficou 3 pontos à frente do Vasco, primeira equipe dentro do Z-4.

Já o Ceará foi até a cidade de Santos/SP para enfrentar a equipe local, ontem, conquistando um ponto importantíssimo para as pretensões do Vovô. Faltando 11 rodadas, agora são 8 pontos de vantagem para o cruz-maltino, tornando a luta contra o rebaixamento apenas uma lembrança do passado para o Alvinegro. O Vozão ficou praticamente colado com a projeção feita por esta coluna para uma campanha de 50 pontos.

Veja como ficou a projeção